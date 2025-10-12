”SDP:n esitys vaarantaa koulutuksen ja kasvun edellytykset”

SDP:n esittämä kahden miljardin euron juustohöyläleikkaus on osoitus siitä, ettei puolueella ole kykyä tehdä vastuullisia valintoja yhteiskunnan tärkeimpien palveluiden turvaamiseksi. Näin arvostelee kokoomuksen kansanedustaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen Oskari Valtola tiedotteessaan.
SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoi aikaisemmin tällä viikolla puolueensa olevan valmis sopeuttamaan julkista taloutta leikkaamalla tasaisesti kaikista menoista kaksi miljardia euroa.
– Räsäsen ehdottama 2 miljardin euron juustohöyläleikkaus tarkoittaisi käytännössä noin 139 miljoonan euron leikkausta koulutukseen. On vaikea keksiä vastuuttomampaa tapaa hoitaa julkista taloutta kuin leikata tulevaisuudesta, kokoomuksen Valtola sanoo.
Valtolan mukaan SDP:n linja paljastaa räikeän ristiriidan puolueen puheiden ja tekojen välillä.
– SDP puhuu kauniisti tulevaisuusinvestoinneista, mutta samaan aikaan ehdottaa mallia, joka jättäisi koulutuksen, turvallisuuden ja kasvun täysin heitteille. Tämä on härskiä äänestäjien sumutusta.
Kokoomus kohdentaa sopeutukset siten, että ne turvaavat koulutuksen, työn ja kasvun edellytykset, Valtola sanoo.
– Kuluvalla hallituskaudella olemme lisänneet perusopetuksen rahoitusta 200 miljoonalla eurolla. Taloutta täytyy sopeuttaa, mutta viisas talouspolitiikka erottaa olennaisen epäolennaisesta. Me emme leikkaa koulutuksesta, vaan rakennamme kestävää kasvua sen varaan, kansanedustaja päättää.