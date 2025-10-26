Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

SDP:n edustaja: Hallitus leikkaa sotesta takaoven kautta

  • Julkaistu 26.10.2025 | 12:01
  • Päivitetty 26.10.2025 | 12:01
  • Politiikka
Aki Lindén kritisoi sote-järjestöihin kohdistuvia leikkauksia.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

 SDP:n kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Aki Lindén kritisoi sote-järjestöihin kohdistuvia leikkauksia.

— Hallitus on leikannut sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksesta jo 140 miljoonaa euroa. Sote-järjestöt tekevät tärkeää työtä esimerkiksi erilaisten sairauksien ja vammojen, ikääntyneiden, syrjäytyneiden parissa. Ne pystyvät auttamaan monia ihmisiä, jotka muuten jäisivät vaille riittävää tukea, Lindén sanoo.

—  Orpon hallitus on päättänyt leikata sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksesta yli kolmanneksen. Kyse on suorasta leikkauksesta suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluihin, vaikka se tehdäänkin takaoven kautta, hän lisää.

Rahoituksen raju lasku heikentää kansanedustajan mukaan väistämättä jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevien suomalaisten palveluita.

Lisäksi hän muistuttaa, että suuren osan sosiaali- ja terveysjärjestöissä tehtävästä työstä tekevät vapaaehtoiset.

— Järjestöissä toimii noin puoli miljoonaa vapaaehtoista, joiden työ on mahdollista, koska sen koordinointiin on olemassa riittävät resurssit. Sote-järjestöjen leikkaaminen heikentää myös vapaaehtoisten mahdollisuutta tehdä työtään. Lopputulos on, että kaikki häviävät – vapaaehtoiset, apua tarvitsevat ja koko yhteiskunta.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)