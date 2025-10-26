SDP:n edustaja: Hallitus leikkaa sotesta takaoven kautta

SDP:n kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Aki Lindén kritisoi sote-järjestöihin kohdistuvia leikkauksia.

— Hallitus on leikannut sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksesta jo 140 miljoonaa euroa. Sote-järjestöt tekevät tärkeää työtä esimerkiksi erilaisten sairauksien ja vammojen, ikääntyneiden, syrjäytyneiden parissa. Ne pystyvät auttamaan monia ihmisiä, jotka muuten jäisivät vaille riittävää tukea, Lindén sanoo.

— Orpon hallitus on päättänyt leikata sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksesta yli kolmanneksen. Kyse on suorasta leikkauksesta suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluihin, vaikka se tehdäänkin takaoven kautta, hän lisää.

Rahoituksen raju lasku heikentää kansanedustajan mukaan väistämättä jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevien suomalaisten palveluita.

Lisäksi hän muistuttaa, että suuren osan sosiaali- ja terveysjärjestöissä tehtävästä työstä tekevät vapaaehtoiset.

— Järjestöissä toimii noin puoli miljoonaa vapaaehtoista, joiden työ on mahdollista, koska sen koordinointiin on olemassa riittävät resurssit. Sote-järjestöjen leikkaaminen heikentää myös vapaaehtoisten mahdollisuutta tehdä työtään. Lopputulos on, että kaikki häviävät – vapaaehtoiset, apua tarvitsevat ja koko yhteiskunta.