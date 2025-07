SDP yhä suosituin, PS nousussa HS:n gallupissa

Helsingin Sanomien teettämän mielipidetutkimuksen mukaan SDP:n kannatus ylittää puolueen toukokuisen 25,3 prosentin ennätyksellisen lukeman. Toukokuun luku oli suurin lähes 20 vuoteen.

Kesäkuussa perussuomalaiset sekä vasemmistoliitto olivat HS-gallupin mukaan historiallisesti tasoissa. Nyt PS on kuitenkin jättänyt vasemmistoliiton taakseen.

SDP 25,4 (+0,2)

Kok 19,8 (0,0)

Kesk 15,7 (0,0)

PS 10,6 (+0,6)

Vas 9,8 (-0,2)

Vihr 8,0 (-0,2)

RKP 4,1 (-0,3)

KD 3,3 (+0,2)

Liik 1,2 (-0,1)

muut 2,1 (-0,2)

Tutkimuksen on tehnyt Verian teki Helsingin Sanomien toimeksiannosta. Tutkimusaineisto kerättiin aikavälillä 16.6.–14.7.2025. Tutkimusta varten haasteltiin kaikkiaan 3 016 henkilöä. Aineisto kerättiin internetpaneelissa. Tutkimuksen otos edustaa Suomen 18 vuotta täyttänyttä väestöä, pois lukien Ahvenanmaa. Puoluekannatusarvio on laadittu tarkastelemalla haastatteluissa saatuja vastauksia yhdessä viime kuntavaalien vaalitilastojen kanssa. Vastaajista 18 prosenttia ei halunnut kertoa kantaansa tai sanoi, ettei aio äänestää. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 1,8 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.