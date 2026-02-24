SDP kysyy miksi hallitus ei ole jo perustanut kriisiryhmää

Olen todella surullinen tästä tilanteesta mihin Orpo-Purran hallitus on Suomen ajanut, sanoi SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen, joka piti puolueensa ryhmäpuheen välikysymyskeskustelussa Suomen työttömyystilanteesta.

– Tänään julkaistut luvut työttömyydestä kertovat hallituksen työllisyyspolitiikan heikkouden. Työttömyys on pahentunut. Työllisyys jatkaa heikentymistään. Viheliäin kaikista, pitkäaikaistyöttömyys pahenee entisestään, Rantanen sanoi.

Hän korosti, että nyt puhutaan sadoista tuhansista ihmisistä, joiden elämää työttömäksi joutuminen muuttaa, niin taloudellisesti mutta ennen kaikkea henkisesti.

– Sen sijaan, että oikeistohallitus helpottaisi työttömänä opiskelua tai parantaisi mm. osa-aikatyön vastaanottamista, se tarjoaakin työttömille risusavottaa työllisyystoimena! Jo on aikoihin eletty, Rantanen jatkoi.

Hänen mukaansa hallitus on heittänyt pyyhkeen kehään työllisyystavoitteidensa osalta, kun asetettua tavoitetta 100000 uudesta työllisestä tulla saavuttamaan.

Rantanen muistutti, että avoimia työpaikkoja on tällä hetkellä avoinna erittäin vähän. Esimerkiksi Keski-Suomessa tammikuussa 2026 työttömiä työnhakijoita oli hieman vajaa 20000 ja avoimia kokoaikaisia työ- tai virkasuhteisia työpaikkoja noin 200.

– Tilanteen ollessa näin vakava luulisi hallituksen perustaneen jo kriisiryhmän ratkomaan työttömyyden surkeaa tilannetta, mutta ei.

Rantasen mukaan SDP on esittänyt lukuisia keinoja talouskasvun aikaansaamiseksi.

– Työpaikkojen luomiseksi ja rekrytointien helpottamiseksi olemme esittäneet mm. ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen tukea ja yritysten ALV-alarajan nostoa 30000 euroon. Olemme esittäneet suojaosien palauttamista ja että työttömyysturvalla voisi opiskella nykyistä helpommin. Rakennusalan tukemiseen esitimme 100 miljoonan euron hätäpakettia.

– Hallitus on epäonnistunut täysin talouden ja työllisyyden hoidossa. Hallituspuolueista on jo myönnetty, että usko hallituksen työllisyystavoitteeseen on loppunut. On selvää, että hallituksen työllisyyspolitiikalta on tippunut pohja pois. Tämän vuoksi SDP:n eduskuntaryhmä esittää, ettei valtioneuvosto nauti eduskunnan luottamusta, Rantanen sanoi.