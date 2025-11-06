SDP ja kokoomus nousussa Ylen gallupissa

Ylen uusimmassa puoluekannatusmittauksessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia kuukautta aiempaan verrattuna. Nousijat mittauksessa ovat kaksi suurinta puoluetta eli SDP ja kokoomus.

SDP jatkaa kärjessä 25,4 prosentin kannatuksella. Kokoomuksen kannatus on tasan 19 prosenttia.

Kolmantena on perussuomalaiset 14,6 prosentin kannatuksella. Neljäntenä on keskusta 13,8 prosentin kannatuksella. Molemmilla puolueilla kannatus on hieman laskenut.

– Voi sanoa, että tämä on jopa melkein harvinaisen stabiili mittaus, ei hirveästi muutoksia tällä kertaa, toteaa Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja Ylelle.

Puoluekannatus, marraskuu 2025

SDP, 25,4 (+0,5)

Kokoomus 19 (+0,4)

PS 14,6 (-0,3)

Kesk 13,8 (-0,5)

Vas 9,5 (-0,1)

Vihr 7,3 (-0,2)

RKP 3,9 (-0,2)

KD 3,5 (±0,0)

Liik 1,3 (+0,1)

muut 1,7 (+0,3)

Taloustutkimus haastatteli 2 520 ihmistä 6.10.– 4.11.2025 tietokoneavusteisina puhelinhaastatteluina ja nettipaneelissa. Haastateltavilta kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. Puoluekantansa kertoi 1 864 henkilöä (74 prosenttia). Haastattelujen kohderyhmänä oli Suomen yli 18-vuotias väestö, pois lukien Ahvenanmaa. Virhemarginaali on suurimmillaan 2 prosenttiyksikköä suuntaansa.