SDP ei julkaise häirintäselvitystään, näin ryhmäjohto perustelee

Häirintäkohun keskellä ollut SDP:n eduskuntaryhmä kertoi torstaina Työterveyslaitokselta tilaamastaan häirintäselvityksestä, mutta sen tarkempaa sisältöä ei aiota julkistaa.

Tiedotustilaisuudessa kysyttiin, kuinka monta häirintätapausta selvityksessä tuli ilmi.

– Emme mene yksityiskohtiin, ne ovat meidän sisäisiä asioitamme, SDP:n eduskuntaryhmän pääsihteeri Rami Lindström sanoi tiedotustilaisuudessa.

Tilaisuudessa ei ollut paikalla Työterveyslaitoksen edustajaa.

– Työterveyslaitoksen edustajat antoivat meille nimenomaan raportin meidän työyhteisömme sisäisestä asiasta. Ja se sisältö, mitä siinä tuli esiin, ei kuulu julkisuuteen, Lindström perusteli selvityksen tehneiden puuttumista tilaisuudessa.

– Vastaamme kysymyksiin yleisellä tasolla, hän jatkoi.

Lindström avasi selvitystä sen verran, että se sisältää tapauksia, jotka ovat hänen tiedossaan, mutta ne eivät ole olleet julkisuudessa eikä niitä tulla siellä käsittelemään.

Vain selvityksen tiivistelmä julkaistiin

SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Piritta Rantanen kertoi, että raportti ei ole julkinen. Medialle sen sijaan jaettiin tiedote, jossa on neljän kappaleen mittainen lyhyt tiivistelmä Työterveyslaitoksen selvityksestä.

– Meillä ei ole tässä mitään salattavaa. Pitää kuitenkin ymmärtää, että kyse on yksittäisistä ihmisistä ja asiat käsitellään heidän haluamallaan tavallaan. Työyhteisöissä normaalistikin käsitellään asiat niin, että ne eivät ole median eivätkä ne ole myöskään ryhmäkokouksen asioita, Rantanen totesi.

– Suhtaudumme erittäin vakavasti kaikkiin esiin tulleisiin tapauksiin, mutta pitää ymmärtää, että tämä on aiheuttanut hirvittävän suurta häiriötä avustajiemme työhön. Haluamme antaa heille työrauhan tästä eteenpäin. Meidän on myös pidettävä huoli siitä, että tämä mediamylläkkä ei jatkossa johda siihen, että niistä tapauksista ei enää uskallettaisi kertoa, hän jatkoi.

SDP:n häirintäkohu alkoi, kun kansanedustaja Ville Merinen kertoi Ylen Vallan algoritmi -sarjassa kansanedustajien asiattomasta käytöksestä eduskunta-avustajia kohtaan. Merinen ei avannut tapauksia tarkemmin. Myöhemmin Ilta-Sanomat kertoi, että häirintään liittyvät ainakin kansanedustajat Marko Asell (sd.), Jani Kokko (sd.) ja Kim Berg (sd.).

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoi tiedotustilaisuudessa, että kaikki ryhmässä tapahtuneet häirintätapaukset ovat olleet jo aiemmin pääsihteerin tiedossa, ja niihin on puututtu sisäisesti tapahtumien jälkeen. Uusille toimenpiteille ei hänen mukaansa ole tarvetta.

– Kaikki nämä tapaukset on jo tuoreeltaan käsitelty, pääsihteerin kanssa on pidetty puhuttelu. Ja kun nämä tulivat julkisuuden kautta esiin, tuolloin seuraamus on ollut se, että olen näiden kyseisten edustajien kanssa pitänyt hyvin vakavan puhuttelun, Tuppurainen kertoi.

– Tapaukset eivät ole hyväksyttäviä. Mutta kyseessä ei kuitenkaan ole mitään niin erityisen vakavaa, että se aiheuttaisi poikkeuksellisia seuraamuksia, hän jatkoi.

STT:n uutisessa myös Tytti Tuppuraisen on kerrottu käyttäytyneen toistuvasti epäasiallisesti. Työterveyslaitoksen selvityksessä Tuppuraisen toimintaa ei kuvata epäasiallisena tai häiritsevänä. SDP on tehnyt Julkisen sanan neuvostolle kantelu STT:n jutusta.

Työterveyslaitoksen selvitys kattaa SDP:n ryhmäkanslian työntekijät, ja se keskittyy kuluvaan vaalikauteen. Selvityksen tiivistelmän mukaan suurin osa työntekijöistä ei ole itse kokenut epäasiallista kohtelua tai häirintää. Omakohtaiset epäasiallisen kohtelun tai häirinnän kokemukset ovat enimmäkseen töykeää puhetta, vähättelyä tai toistuvia yhteydenottoja työajan ulkopuolella, tiivistelmässä kerrotaan.