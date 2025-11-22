Sauli Niinistö Ylelle: Rauhansopimus kolhisi Ukrainan itsemääräämisoikeutta

Yhdysvaltojen ja Venäjän ehdotus Ukrainan sodan päättämiseksi on tähänastisista ehdotuksista vakavin arvioi presidentti Sauli Niinistö Ylen Ykkösaamussa.

28-kohtainen ehdotus pakottaisi Ukrainan merkittäviin alueluovutuksiin. Lisäksi maan pitäisi sitoutua Naton ulkopuolelle jäämiseen sekä pienentää asevoimiensa kokoa.

Niinistö kertoo, että hänen ensivaikutelmansa sopimuksesta oli hämmennys ja yllättyneisyys.

– Ehdotuksen tarkempi läpikäynti vain lisäsi sitä hämmennystä, Niinistö kertoo Ylellä.

– Minusta näin eurooppalaisena jäi väistämättä sellainen tunne, että Eurooppa siinä ohitettiin.

Ukrainan kannalta rauhansopimuksen ehdot näyttävät Niinistöstä kovilta.

– Ukrainan itsemääräämisoikeus aika lailla tulee kolhittua, Niinistö harmittelee.

Sopimusluonnos muun muassa pakottaisi Ukrainan kirjaamaan perustuslakiinsa, ettei se liity Natoon. Niinistön mukaan tämä sopii huonosti suvereenin valtion konseptiin. Samaan aikaan sopimus alkaa lupauksella, että Ukrainan suvereniteettia vahvistetaan.

Kun sopimusta lukee pidemmälle, on Niinistön mukaan vaikea nähdä, missä se vahvistaminen on.

– Ehkä sitten sillä tavalla, että ei nyt koko maata viedä, Niinistö toteaa.

Niinistö kuitenkin uskoo, että sopimuksessa voi olla neuvotteluvaraa.

Presidentti huomauttaa, että presidentti Donald Trumpilla on tapana avata neuvottelut valtavan suurella sektorilla, joka tuntuu aivan mahdottomalta. Myöhemmin Trump voi kuitenkin lähestyä supistetulla mallilla, joka olisi mahdoton hyväksyä sellaisenaan, mutta mahdollinen aiemman, vieläkin mahdottomamman esityksen ansiosta.

– Ikään kuin tehdä mahdolliseksi mahdoton. Voi hyvin olla, että tässä on sellaista tilaa [neuvotteluille] vielä, Niinistö pohtii.

Trump on asettanut sopimuksen allekirjoittamisen takarajaksi alkavan viikon torstain. Niinistö kuitenkin muistuttaa, että tällaisilla takarajoilla on tapana venyä, ja aiheesta tultaneenkin käymään jatkokeskusteluja.

Niinistöstä tuntuu myös mahdottomalta, että Ukraina vastaisi sopimukseen yksiselitteisesti kyllä tai ei. Uhkana kuitenkin on, että mikäli Ukraina ei alistu sopimukseen, voisi se johtaa Yhdysvaltojen vetäytymiseen ja aseavun lopettamiseen.

– Silloin Eurooppa jäisi tietysti Ukrainan kanssa vähän kahdestaan ja sota jatkuisi, Niinistö sanoo.

– Mutta ei tätä niin pidä ymmärtää, että Ukrainan pitää mitä tahansa niellä.

Poimintoja videosisällöistämme

Niinistö on kuitekin luottavainen sen suhteen, että sopimus estäisi Venäjää hyökkäämästä tulevaisuudessa. Sopimus on leimallisesti Trumpin käsialaa, ja sen rikkominen olisi suuri mahalasku.

– Otaksuisin, että hänen henkilönsä niin rakennettu, että hän ottaa pahasti nokkiinsa, jos sopimus sen jälkeen rikottaisiin, Niinistö linjaa.

– Luulen kyllä, että se muodostaa Venäjälle pidikkeen.