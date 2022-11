Sauli Niinistö: Ydinasepuheet ovat arkipäiväistyneet – ”pidän vaarallisena kehityskulkuna”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ottanut Maanpuolustuskurssin avajaispuheessaan kantaa keskusteluun Suomen Nato-jäsenyydestä ja ydinaseista. Hän korosti pitävänsä tärkeänä, että Suomessa keskityttäisiin nyt käynnissä olevaan liittymisprosessiin.

– Ydinasepuheet ovat viime päivinä nopeasti arkipäiväistyneet, myös meillä Suomessa. Tätä pidän vaarallisena kehityskulkuna. Todettakoon nyt selvästi: vaikka emme aseta ennakkoon rajoituksia Nato-jäsenyydellemme, ei Suomella ole minkäänlaisia aikeita tuoda ydinaseita maaperälleen enkä ole nähnyt mitään merkkejä siitä, että niitä olisi kukaan meille tarjoamassakaan.

– Naton jäsenenä saamme lisää turvaa sekä liittokunnan yhteisestä pelotteesta että yhteisestä puolustuksesta. Jäsenenä Suomi osallistuu kummankin kehittämiseen. On tärkeä ymmärtää, että ydinaseet ovat olennainen osa Naton pelotetta. Ydinpelotteen luonteesta meillä on varmasti vielä paljon opittavaa. Siitä käytäviin keskusteluihin osallistumme vasta jäsenenä, mutta selvää on, että Natolle ydinaseet ovat nimenomaan ennaltaehkäisyn väline, eivät itsetarkoitus, Niinistö sanoi.