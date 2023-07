Sauli Niinistö Vilnassa: Volodymyr Zelenskyin ensireaktio oli ymmärrettävä

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi purki turhautumistaan tiistaina Nato-kokouksessa Liettuan Vilnassa. Zelenskyi olisi toivonut selvempiä askelmerkkejä, joilla Ukraina liittyy sotilasliittoon.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi asiaa tänään lehdistötilaisuudessa Vilnassa ja kertoi tavanneensa Zelenskyin eilen illalla.

– Tapasin hänet eilen illalla myöhemmin, ja varmasti odotukset niin hänellä kuin Ukrainassa yleensä ovat olleet suuriakin ja sitä taustaa vasten ehkä tuo ensireaktio jollain tavalla on ymmärrettävä. Katsotaan mitä hän tänään sanoo, Niinistö sanoi.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin mukaan Ukrainan Nato-jäsenyydelle on nyt luotu selkeä polku.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden on todennut aiemmin, että hänen nähdäkseen Natossa ei ole yksimielisyyttä ottaa Ukrainaa jäseneksi, kun sota jatkuu.

Zelenskyi kommentoi tiistai-iltana Twitterissä, että lähti matkaan toiveikkaana ja että haluaisi toiveikkuuden muuttuvan varmuudeksi, jonka jokainen ukrainalainen ansaitsee.

– Onko se liikaa pyydetty, hän kysyi.

Today I embarked on a trip here with faith in decisions, with faith in partners, with faith in a strong @NATO. In a NATO that does not hesitate, does not waste time and does not look back at any aggressor… And I would like this faith to become confidence – confidence in the…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2023