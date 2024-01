Sauli Niinistö Naton suurharjoituksesta: Vahvan päälle ei kukaan tule

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi ensi viikolla alkavaa Naton Steadfast Defender 2024 –harjoitusta, joka on yksi suurimmista harjoituksista vuosikymmeniin. Niinistö vierailee parhaillaan Tampereella.

Naton harjoitukseen osallistuu kymmeniä tuhansia sotilaita ja se kestää useita kuukausia. Tavoitteena on harjoitella Naton 5. artiklan käyttöönottoa Venäjän mahdollisessa hyökkäyksessä Nato-maahan.

Niinistö painottaa tiedotustilaisuudessa Tampereella, että sotilasharjoituksia on ollut aina ja monenlaisia, ja myös Suomi on niihin osallistunut. Niinistön mukaan on luonnollista, että Suomi osallistuu täysjäsenenä erilaisiin sotilasharjoituksiin kuten myös viidennen artiklan toimeenpanon harjoitteluun.

– Kyllä minä välttäisin nyt vähän sitä sotadramatiikkaa tässä. On tärkeää ja erinomainen asia, että harjoitellaan. On tärkeää ja erinomainen asia, että varustaudutaan, Niinistö totesi.

– Olen kiinnittänyt jo pari vuosikymmentä huomiota siihen, että Euroopan maat aika lailla laiminlyövät tätä omaa vastuutaan. Kaiken tavoitteena, niin intensiivisen harjoittelun kuin sotavoimien kehittämisen, voi olla vain rauha, koska vahvan päälle ei kukaan tule.

Niinistä toppuuttelee myös Saksan asevoimilta vuotaneesta asiakirjasta nousseita väitteitä, joiden mukaan Venäjä pyrkii saamaan maayhteyden Suwalkin käytävän kautta Valko-Venäjälle. Väitteen mukaan Venäjän toimista seuraisi sota Baltian maihin.

Pohdinta Suwalkin käytävän heikoista kohdista ei Niinistön mukaan ole uutta.

– Ei se mitään uutta ole. Mutta tähän ilmapiiriin tietysti helposti rakennetaan vähän sellaista, että kaikki on sitä sodan uhkaa. Korostan sitä, että kaikkein tärkeintä rauhan työtä on se, että tekee itsestään niin vahvan, ettei kenelläkään ole halua horjuttaa sitä rauhaa. Sitä työtä pitäisi nyt tehdä. Sitä minä olen puheissani painottanut.

– Jos rauhaa tahtoo, niin täytyy olla vahva, Niinistö totesi.