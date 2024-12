Sauli Niinistö: Herätyksen aika on todella käsillä

Presidentti Sauli Niinistö herättelee Helsingin Sanomissa julkaistussa kirjoituksessaan eurooppalaisia yhtenäisyyden jatkuvasta tärkeydestä. Hänen mukaansa Euroopan yhdentymisen perusajatuksena ollut rauhan ja turvallisuuden takaaminen on onnistunut niin hyvin, että turvallisuus ehti alkaa vaikuttaa jo itsestäänselvältä.

– Ilmastonmuutoksen vaikutukset, koronapandemia ja viimein Venäjä ovat olleet herättämässä Eurooppaa. Herätyksen aika on todella käsillä. Se tarkoittaa niin ajatusten, asenteiden kuin arvojen uudelleenpunnintaa. Turvallisuus on nimittäin kaiken perusta, turvattoman kun on vaikea arvoja varjella tai tulevaisuutta suunnitella, Niinistö kirjoittaa.

– EU:n ja sen jäsenmaiden on nyt tärkeää saada sanotuksi kansalaisilleen: ”Takaamme teidän turvallisuutenne.” Se edellyttää paljon. Pitää luoda valmiuksia ja varautua siihen, että vakavia tapahtuu, hän jatkaa.

Tästä on presidentin mukaan kyse myös hänen EU:n komissiolle jättämästään raportista.

Lista asioista, joihin Euroopan tulee varautua, on Sauli Niinistön mukaan pitkä.

– Varautumisessa eri uhkiin on kuitenkin yhteistä: ihmisille on turvattava veden, ravinnon, suojan ja energian saanti, tilannejohdon ja logistiikan tulee kyetä toimimaan ja talouden rattaiden pyörimään.

Tässä tärkeää on hänen mukaansa yhteiskunnan eri toimijoiden yhteistoiminnasta syntyvä kokonaisturva.

Sauli Niinistö sanoo, että varautumisessa eteen tulee myös ”arkaluonteinen arvojen punnitus”.

– Eurooppalainen perusarvo on antaa yksilöille tilaa ja vapautta ja hyvin suojata nämä yksilön oikeudet. Valitettavasti juuri tätä suojattua tilaa ja vapautta pahantahtoinen toimija voi käyttää hyväkseen loukatakseen meitä. Vaikea kysymys on, miten estää tämä arvojen väärinkäyttö niin, että emme samalla niitä arvoja itse vaaranna.

Sauli Niinistö varoittaa, että Ukrainan sodan jatkuessa kiihtyvä hybridihyökkäily Eurooppaan voi tuottaa ”täysin arvaamattomia muotoja”.

– Esimerkiksi sellaista, että kohdemaa ajetaan vaikeaan tilanteeseen, jossa joudutaan harkitsemaan joidenkin omien kansalaisten vapauksien rajoittamista. Hyökkääjä siis pyrkisi haastamaan sekä kansalaisten sietokykyä että yhteiskunnan vakautta.

Presidentin mukaan olisikin välttämätöntä jatkaa keskustelua tästä arvojen punninnasta.

– Erityisesti siitä, mikä merkitys yleisen turvallisuuden vaarantumisella on yksilön turvan kannalta – eikö silloin samalla vaarannu hänen perustuslaillinen yksilöllinen oikeutensa koskemattomuuteen? Siis onko yleinen turvallisuus yksilölle oikeushyvä siinä missä perus- ja ihmisoikeudetkin? Tätä keskustelua oikeusvaltioissa on nyt syytä kunnolla avata – sekin on varautumista tulevaan.

Sauli Niinistön mukaan sanotaan, että eurooppalaisten pitää herätä.

– Tehokkain herättäjä taitaa olla uhka ja vaara. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat rajut seuraamukset ovat kyllä kohottaneet valmiuksia jälkien korjaamiseen, mutta eivät samassa mitassa itse muutoksen torjumiseen. Venäjän lisääntyvä hybriditoiminta taas saattaa kyllä nostattaa tuntoja myös läntisemmässä Euroopassa, mutta vaikutus voi vaihdella ryhdistäytymisestä pelokkaaseen säikähtämiseen.

Hän jatkaa, että tärkeää on saada ihmiset osallisiksi.

– Jos ei muuta, niin hetken harkitsemaan, mitä tietoa uskoo ja levittää, mitä ei. Jokainen siis on maanpuolustaja, ainakin korviensa välissä. Suomalainen asevelvollisuus taas edustaa osallisuuden maksiimia.