Saudi-Arabia osti Venäjältä ilmatorjuntaa yli kahdella miljardilla

Järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption tutkinnan keskus OCCRP raportoi Venäjän vieneen ulkomaille hintavia asejärjestelmiä hyökkäyssotansa aloittamisen jälkeen viitaten Rostehin tytäryhtiö Roselectronicsilta saamiinsa sisäisiin asiakirjoihin. Niiden mukaan Venäjän Ukrainaa vastaan aloittamasta hyökkäyssodasta huolimatta Saudi-Arabia, Kiina, Intia, Algeria ja Egypti ovat jatkaneet asehankintoja Venäjältä.

Yksi hankinnoista on Saudi-Arabian tekemä tilaus Rostehin tytäryhtiö Rosoboronexportillle, joka sisältää 39 Pantsir-S1M-ilmatorjuntajärjestelmää, 10 liikkuvaa komentopaikkaa, satoja ohjuksia, lisäajoneuvoja ja radiokalustoa. Yhteishinnaltaan tilaus on 2,2 miljardia euroa.

Vuodetut asiakirjat sisältävät laskun ja kuitin, joista näkyy, että sopimus on tehty huhtikuussa 2021. Saudi-Arabia on maksanut ensimmäisen, 326 miljoonan euron maksuerän elokuussa. Asiakirjoista selviää myös, että laitetoimituksia on määrätty vuodelle 2023.

Vuodetuista sähköposteista käy ilmi, että kaupan venäläisosapuoli on pyytänyt ja saanut luvan käydä tutustumassa Saudi-Arabian ilmatorjuntaan vuonna 2022. Jos näin on tapahtunut, venäläiset ovat voineet nähdä Yhdysvalloista hankittuja Patriot-ilmatorjuntajärjestelmiä.

Kaupasta raportoi ensimmäisenä ukrainalainen Defense Express jo lokakuussa 2024. Nyt OCCRP:n tutkijat ovat saaneet todisteet kaupasta.

Pantsir-kauppaa koskevien yksityiskohtien lisäksi asiakirjojen joukossa on 69-sivuinen liite, jossa käsitellään tulevaisuuden yhteistyötä Saudi-Arabian ja pakotteiden alaisten venäläisyritysten välillä. Siinä luodaan suuntaviivat kolmelle sopimukselle: yksi koskee huoltotilojen ja toinen 15 000 neliömetrin koulutuskeskuksen rakentamista Jeddaan Pantsir-järjestelmän käyttökoulutusta varten.

Kolmas mahdollinen sopimus koskee kokoonpanotehtaan rakentamista Saudi-Arabiaan Pantsir-järjestelmien ja niiden ampumatarvikkeiden tuotantoa varten. Tämä sopimus oli määrä allekirjoittaa vuoden 2022 loppupuoliskolla. Tutkijat eivät ole pystyneet vahvistamaan, onko yhtäkään kolmesta sopimuksesta allekirjoitettu, koska vuodetut asiakirjat ulottuvat vain toukokuuhun 2022 saakka.