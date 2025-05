Satelliittikuvat paljastavat Venäjän jättitappion: Ammusvarasto räjähti taivaan tuuliin

Venäjän Vladimirin alueella noin 80 kilometrin päässä Moskovasta sijaitsevalla ammusvarastoalueella huhtikuun lopulla tapahtunut valtavien räjähdysten sarja tuhosi brittitiedustelun arvion mukaan noin neliökilometrin verran varastoalueesta.

Britannian puolustusministeriö on julkaissut ennen ja jälkeen räjähdystä otettuja satelliittikuvia (alla) ammusvarikosta.

Menetykset ovat suuria. Ukrainalaisten arvion mukaan räjähdyksissä tuhoutui arviolta 105 000 tonnia ampumatarvikkeita. Taivaan tuuliin on kerrottu räjähtäneen arvokkaita aseita kuten esimerkiksi ballistisia ohjuksia ja risteily- ja ilmatorjuntaohjuksia sekä muun muassa tykistönammuksia.

Brittitiedustelu kuvaa satelliittikuvista paljastuvia menetyksiä ”massiivisiksi”. Varastolla sanotaan olevan suuri strateginen merkitys Venäjän sodalle Ukrainassa.

Räjähdysten on väitetty johtuneen ukrainalaisesta lennokki-iskusta. Brittien mukaan kyseessä oli kuitenkin venäläisten oma virhe.

Tiedustelun katsauksessa huomautetaan virallisen Venäjän väittäneen, että räjähdysten takana oli ”tulipalo, joka johti ammusten räjähdyksiin”.

– On varsin todennäköistä, että huonot aseiden käsittelyn käytännöt sekä huolimaton ampumatarvikkeiden varastointi johtivat näihin menetyksiin, brittitiedustelu toteaa.

Tämä olisi arvion mukaan linjassa sen kanssa, miten epäpätevästi venäläisten tiedetään omia ampumatarvikkeitaan käsittelevän.

Varaston tuhojen arvioidaan olleen suurin Venäjän omasta toiminnasta aiheutunut ampumatarvikkeiden menetys Ukrainan sodan aikana.

