Satelliittikuvat näyttävät tuhot Venäjän tukikohdassa: S-400-järjestelmät katosivat

Satelliittikuvat paljastavat Ukrainan iskun miehitetyn Krimin Dzhankoin lentotukikohtaan aiheuttamia tuhoja.

Iskujen kerrottiin aiemmin ennakkotietojen perusteella tuhonneen ainakin yhden tärkeän S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän. Tämä näkyi myös paikalta väitetysti otetussa kuvassa, joka kiersi sosiaalisessa mediassa iskun jälkeen.

Radio Free Europen avointen lähteiden tutkimukseen erikoistunut toimittaja Mark Krutov on jakanut alta löytyvän videokoosteen Planet Labsin satelliittikuvista Dzhankoin tukikohdan alueelta.

Videolla verrataan huhtikuun 27. päivän ja toukokuun ensimmäisen päivän kuvia.

Kuvien perusteella on selvää, että kaikki S-300- ja S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmät on viety pois tukikohdasta iskun jälkeen. Niiden sijoituspaikoilla näkyy ohjusten osumista kieliviä jälkiä. Pois viedyn kaluston vaurioita ei siis voida kuvista päätellä. Kuvat tukevat kuitenkin ainakin jo aiemmin julkisuudessa ollutta tietoa yhden järjestelmän tuhoutumisesta.

Ukrainan on sanottu iskeneen tukikohtaan amerikkalaisvalmisteisilla ATACMS-ohjuksilla.

Aftermath of the alleged Ukrainian strike at Dzhankoy airfield: all S300/S400 systems were moved away, one appears to be damaged badly (largest square). Some other craters (one even with smoke coming out of it) are visible as well. @planet images were taken on April 27th/May 1st. https://t.co/xpR1noLJTK pic.twitter.com/gvtjXW1mOq

— Mark Krutov (@kromark) May 2, 2024