Satelliittikuva paljastaa: Venäjä tyhjentää tärkeää lentotukikohtaa Syyriassa

Venäjän uskotaan tyhjentävän tärkeää Hmeimimin lentotukikohtaa Syyriassa.

Latakiassa sijaitseva tukikohta on ollut vuosikausia keskeisessä roolissa Moskovan operaatioissa Syyriassa.

War Zonen julkaiseman eilen otetun satelliittikuvan (alla) perusteella tukikohdassa näkyy merkkejä evakuoinnista. Kentälle oli tuolloin saapunut useita suuria kuljetuskoneita. Koneiden saapuminen paikalle kielii mitä todennäköisimmin siitä, että Moskova on siirtämässä joukkojaan ja kalustoaan pois maasta.

Julkisuudessa on jo aiemmin liikkunut tietoja, joiden mukaan Venäjä on evakuoimassa myös Syyrian Tartuksen laivastotukikohtaansa.

HTS-kapinallisjoukot ovat vallanneet Syyrian pääkaupunki Damaskoksen ja julistaneet voiton Bashar al-Assadin hallinnosta. Syrjäytetyn diktaattorin kohtalo oli vielä aamulla hämärän peitossa.

Assad on ollut Venäjän tärkeä liittolainen alueella ja mahdollistanut Venäjälle vahvan sotilaallisen läsnäolon Syyriassa.

Multiple Russian airlifters have arrived at Khmeimim airbase in Syria, including the massive An-124.

