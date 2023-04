Satelliittikuva näyttää: Krimiä linnoitetaan nyt vauhdilla

Venäjän asevoimat on valmistellut viime kuukausien aikana uusia puolustusasemia koko rintamalinjan leveydeltä miehitetyillä alueilla Ukrainassa.

Joillekin alueille on kaivettu kolme erillistä puolustuslinjaa, joiden välissä on kymmeniä kilometrejä. Ne koostuvat juoksuhaudoista, erilaisista suoja-asemista, miinakentistä ja betonisista panssariesteistä.

Venäjän joukot vaikuttavat kiihdyttäneen linnoitustöitä erityisesti miehitetyllä Krimin niemimaalla, jonka vapauttaminen voi olla yksi Ukrainan keväthyökkäyksen tavoitteista. Juoksuhautoja on kaivettu muun muassa neuvostovalmisteisten BTM-3-ajoneuvojen avulla, jotka pystyvät kaivamaan jopa puolen kilometrin juoksuhaudan tunnissa.

American Enterprise Institute -ajatuspajan asiantuntija Brady Africk on nostanut esiin tuoreita satelliittikuvia, joiden perusteella puolustusasemia on kaivettu Krimillä kauas nykyisestä rintamalinjasta.

