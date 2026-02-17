Sarjavalittamiselle loppu – nämä keinot ovat ministerin mukaan harkinnassa

Aiheettomat valitukset hidastavat kaavoitusta, rakentamista ja investointeja ja aiheuttavat välillä kohtuuttomiakin tilanteita, toteaa kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) Aamulehden mielipideosastolla. Muun muassa Tampereelta ja Espoosta on kerrottu esimerkkitapauksia sarjavalittajista.

– Oikeus valittaa päätöksistä on demokratian ja oikeusvaltion perustaa, ja ihmisten oikeusturvasta on pidettävä aina kiinni. Mutta järjestelmä ei saa myöskään olla väline, jota voi käyttää perusteettomaan hankkeiden viivyttämiseen, ministeri kirjoittaa.

Aiheettomat valitusprosessit kuormittavat tuomioistuimia ja viranomaisia sekä viivästyttävät asioiden käsittelyä. Pahimmillaan valituksia saatetaan tehdä jopa kiusaamistarkoituksessa.

Ikosen mukaan hallituksessa selvitetään nyt eri ministeriöiden yhteistyönä toimivimpia keinoja puuttua aiheettomiin valituksiin.

– Keinoja tähän voi olla monia, esimerkiksi aiheettomien valitusten maksujen nosto ja etukäteismaksujen käyttöönoton pohtiminen.

Ikonen muistuttaa, että keväällä eduskunnan käsittelyyn tulee uusi alueidenkäyttölaki, jossa on jo mukana merkittävä sujuvoitus kaavavalituksiin: asemakaavoituksessa valitusoikeus rajataan jatkossa asianosaisiin silloin, kun asemakaava toteuttaa yleiskaavaa.

Myös tämän vuoden alussa toimintansa aloittanut valtakunnallisesti toimiva Lupa- ja valvontavirasto on ministerin mukaan tärkeä askel tehokkaampien lupaprosessien rakentamisessa.

– Erityisen merkittävä on niin sanottu yhden luukun periaate, jossa ohjaus ja palvelut tarjotaan kokonaisuutena uuden viraston kautta. Kun asiointi selkeytyy ja prosessit yhdenmukaistuvat, hankkeet etenevät sujuvammin. Se tarkoittaa nopeampia investointipäätöksiä, vähemmän epävarmuutta ja parempia edellytyksiä kasvulle, Ikonen sanoo.