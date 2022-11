Sari Essayah: Valtion rahat hupenevat lainojen hoitoon

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja ja kansanedustaja Sari Essayahin mukaan valtion velkaantuminen on saatava kuriin, koska koska ”rahat hupenevat lainojen hoitoon korkojen noustessa”.

– Valtionvelan korkomenoihin on ensi vuoden budjetissa varattu puolitoista miljardia, joka on pois hyvinvointipalveluiden rahoituksesta. Sattumalta summa on juuri sama kuin aloittavat hyvinvointialueet tarvitsisivat muun muassa terveys- ja vanhuspalveluihin, hän kirjoittaa Maaseudun Tulevaisuudessa julkaistussa kolumnissaan.

Essayah muistuttaa, että myös valtiovarainministeriön työryhmä suositteli hiljattain, että seuraavan hallituksen on aloitettava työ, joka johtaa julkisen talouden tasapainon palautumiseen.

– Tosiasia on, että valtiovarainministeriössä on tukka pystyssä seurattu nykymenoa. Rahan jakaminen ei nimittäin alkanut vasta koronakriisin myötä, hän kirjoittaa ja muistuttaa, että Antti Rinteen (sd.) ja Sanna Marinin (sd.) hallitukset lisäsivät pysyviä menoja parilla miljardilla heti alkutöikseen.

Essayah kirjoittaa, että valtionvelan kasvu saatiin taittumaan Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikana.

– Jos jotain pelivaraa oli, Rinteen–Marinin hallitus laittoi sen ensi töinään menemään. Hallituksen sisällä on julkiseen velkaantumiseen suhtauduttu koko ajan kevyesti. Hyvinä aikoina otettiin vähän velkaa ja huonoina aikoina otetaan paljon velkaa. Ja kun lopulta menokehykset tulivat vastaan, niin heitetään sitten nekin romukoppaan.