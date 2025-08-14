Sanni Grahn-Laasonen vastaa arvosteluun: Miksi näkemyksiä ei saisi kysyä asiantuntijoilta?

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) vastaa viestipalvelu X:ssä oppositiopuolueiden esittämään arvosteluun koskien mahdollisia uusia sosiaaliturvan leikkauksia.

Grahn-Laasonen on pyytänyt Kelaa valmistelemaan ehdotuksia mahdollisista leikkauksista sosiaaliturvaan.

Muun muassa Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta pitää ministerin toimintaa käsittämättömänä. Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela suhtautuu leikkauksiin erittäin kriittisesti.

Sosiaaliturvaministerin mukaan valtion velkakierteen katkaisu vaatii toimia kaikissa virastoissa ja laitoksissa.

– Vastuullista olisi, että jokainen virasto ja laitos Suomessa pohtii, onko mahdollista tehdä asioita toisin – vaikuttavammin – ja onko jotain, mistä voimme luopua. Talouden velkakierteen katkaiseminen vaatii säästöjä nyt ja seuraavaltakin hallitukselta, Grahn-Laasonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Herää kysymys, ymmärtääkö oppositio ollenkaan, missä tilanteessa Suomen julkinen talous on.

Grahn-Laasonen ihmettelee myös sitä, miksi oppositiopuolueet ovat nähneet ongelmana sen, että näkemyksiä leikkauksiin kysytään Kelalta.

– Missä on ongelma, jos näkemyksiä kysytään nimenomaan asiantuntijoilta? Kelaa kuullaan jatkuvasti, muun muassa. hallitusneuvotteluissa. Taloustilanne on hyvin vaikea. Kukaan ei toivo säästöjä.