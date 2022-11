Sanni Grahn-Laasonen MTV:llä velasta: Hallituksen pitäisi herätä

Kokoomuksen kansanedustajan, eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasosen mukaan hallituksen pitäisi kuunnella velkaantumisesta varoittavia asiantuntijoita.

Hän viittasi MTV:n Uutisaamussa muun muassa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (Vatt) lausuntoon, jossa moitittiin hallituksen taloudenpitoa.

– Jos valtion taloudellinen tutkimuskeskus sanoo, että valtio on menossa kohti haaksirikkoa, niin kyllä sen pitäis hallituspuolueiden edustajatkin herättää, Grahn-Laasonen sanoi MTV:llä.

Hän muistutti, että asiantuntijat ja ekonomistit ovat varoittaneet jatkuvasti velkaantumisesta.

SDP:n kansanedustaja Johannes Koskinen perusteli haastattelussa velkaantumista koronapandemialla, Ukrainan sodalla ja siitä aiheutuneella energia- ja inflaatiokriisillä.

– Ilman näitä valtion talous ja koko julkinen talous olisi tasapainotettu jo tähän vuoteen mennessä. Siihen oli selvät suunnitelmat, hän sanoi.

Grahn-Laasonen vastasi, että kriisit ovat ymmärrettäviä syitä ottaa velkaa. Ne eivät hänen mukaansa kuitenkaan selitä koko velkamäärää, jota hallitus on kautensa aikana ottanut.

– On arvioitu, että velanotosta jopa kolmasosa on ihan muuta kuin kriiseihin liittyvää. Päätösperäisistä menolisäyksistä, jotka hallitus aloitti jo ennen kuin koronasta ja sodasta oli tietoakaan, jopa puolet on muuta kuin kriisien hoitoon tarkoitettuja, kokoomusedustaja muistutti.

Johannes Koskinen torjui hallituksen arvostelun ja muistutti, että velkaantumisessa Suomi on yhä EU-maiden ja euromaiden keskitason alapuolella.

Sanni Grahn-Laasonen vastasi, että muiden EU-maiden sijasta Suomea pitäisi verrata muihin Pohjoismaihin. Ne ovat hoitaneet taloutensa Suomea paremmin.

– Se on se vertailupohja. Nyt me jäämme muiden Pohjoismaiden kelkasta, hän sanoi.