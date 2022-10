Sanna Marin Ylellä: Turkin kysymyksissä ei esteitä Nato-jäsenyydelle

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi Ylen Ykkösaamussa, ettei Turkilla ole Suomen kanssa sellaisia avoimia kysymyksiä, jotka estäisivät maan Nato-jäsenyyden ratifioinnin.

Pääministeri keskusteli perjantaina Ruotsin tuoreen pääministeri Ulf Kristerssonin kanssa. Puheenaiheeksi nousi muun muassa Kristerssonin tuleva tapaaminen Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin kanssa.

– Meidän mielestämme on erittäin hyvä, että Ruotsilla ja Turkilla on myös kahdenvälisiä keskusteluita ja sitä kautta voitaisiin varmistaa, että ratifiointiprosessi sujuisi mahdollisimman mutkattomasti, Marin kommentoi.

Hänen mukaansa Turkilla on Ruotsille vakavampia huolia kuin Suomea kohtaan.

– Turkilla ei ole Suomen osalta ehkä sellaisia epäilyksiä tai huolia mitä Ruotsin osalta he ovat nostaneet esiin ja itsekin keskustelun Prahan tällaisessa Euroopan Yhteisön uudessa kokouksessa presidentti Erdoganin kanssa ja hän toisti tuolla sen sanoman minkä hän on julkisuuteenkin kertonut, että Suomen kanssa ei ole sellaisia avoimia kysymyksiä, jotka estäisivät ratifioinnin, mutta Ruotsin kanssa joitakin on, niin on tärkeää, että Ruotsi ja Turkki keskustelevat yhdessä asiasta, Marin sanoo.

Huolet Ruotsia kohtaan ovat liittyneet Marinin mukaan erityisesti terrorismiin ja joihin luovutuksiin, aiemmin myös asevientiin.

– Olen luottavainen kyllä siihen, että sekä Unkari, joka on vielä ratifioimatta meidän Nato-hakemustamme, ja sitten Turkki, tulevat tämän ratifioinnin tekemään, Marin sanoo.

– Aikataulua on mahdoton ennakoida täydellisesti mutta toivomme tietenkin että mahdollisimman pian tässä asiassa edettäisiin.