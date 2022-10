Sanna Marin: Pohjimmiltaan kyse ei ole EU:sta eikä omistajaohjauksen päätöksistä

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan keskeinen syy energiamarkkinoiden ongelmiin ja hintojen nousuun on Venäjän aggressiivinen hyökkäyssota Ukrainassa.

Marin katsoi välikysymysvastauksessaan tänään eduskunnassa, että ”kotitalouksien kohtaama sähkön kallistuminen ja ostovoiman heikentyminen ei siis pohjimmiltaan palaudu välikysymyksessä esiin nostettuihin EU:n toimivaltakysymyksiin, hiilineutraalisuustavoitteisiin tai hallituksen omistajaohjauksessaan tekemiin viimeaikaisiin päätöksiin.”

Hallitus vastasi tänään välikysymykseen energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta. Välikysymyksessä olivat mukana oppositiopuolueista perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt.

Pääministeri Marin katsoi vastauksessaan, että Fortumin hallitus ja johto tekivät aikanaan strategisia valintoja, joista osa on osoittautunut virheiksi. Venäläiseen kaasuun perustuvan liiketoimintansa johdosta Uniper ajautui ulkopuolista tukea edellyttäviin vakaviin vaikeuksiin vain kuukausia Ukrainan sodan alkamisen jälkeen.

– Neuvotteluosapuolina kesän keskusteluissa olivat Fortum, Uniper ja Saksan valtio. Valtio-omistajan edustaja on ollut jatkuvasti tietoinen neuvotteluprosessista ja –strategiasta. Lisäksi valtio-omistajan edustaja on ollut yhdessä Fortumin ja sen neuvonantajien kanssa sovitun neuvottelustrategian mukaisesti läsnä tietyissä neuvotteluissa. Yhteyttä on pidetty myös poliittisella tasolla. Kontaktointien ajoitusta ja sisältöä on valmisteltu yhdessä omistajaohjauksen, yhtiön sekä sen neuvonantajien kanssa, Marin kuvasi prosessia.