Sanna Marin IS:lle: SDP ei ole ikinä vähätellyt velkaa

Pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin vastaa Ilta-Sanomissa arvosteluun, jonka mukaan hallitus on suhtautunut huolettomasti velkaan.

Nyt korot ovat nousussa ja asuntovelalliset ahtaalla. Tilanteesta varoitti IS:ssä kesällä myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö, jonka mukaan ”boomer-porukka” oli oikeassa, velka ei ollutkaan vaaratonta.

Haastattelussa pääministeriltä kysytään, oliko boomer-porukka oikeassa?

– Kyllä minun mielestäni myös nuoremmat sukupolvet kantavat huolta julkisesta taloudesta ja velkaantumisesta. Tuskinpa tämä on yksin tiettyjen sukupolvien kysymys. Sosialidemokraatit eivät ole ikinä vähätelleet velkaa, sen merkitystä tai mahdollisia nousevia korkoja, Marin vastaa IS:ssä.

Valtion velkamäärä on kasvanut SDP:n johdolla lähes 142 miljardiin euroon.

Pääministerin mukaan SDP ei ole valmis leikkaamaan koulutuksesta, sosiaaliturvasta tai sote-palveluista. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä kuitenkin sanoi MTV:llä, että talouden sopeuttaminen on hyvin vaikeaa ilman kyseisiin isoihin budjettiluokkiin kajoamista.

– En sano yksittäistä lukua, mutta kyllä me olemme valmiita miljardiluokan sopeutukseen, kunhan se on oikeudenmukaista. Me emme ole valmiita leikkaamaan koulutuksesta, tulevaisuuden kasvun eväistä tai avaimista. Se olisi typerintä, mitä Suomessa voitaisiin tehdä. Kun me haluamme velkasuhdetta taittaa, kaikkein paras keino on vahva talouskasvu ja työllisyys, Marin sanoo.

