Sanasota: Suurlähettiläs uhkaa poistaa USA:n joukot Puolasta

Yhdysvallat katkaissut välinsä Puolan parlamentin puhemieheen Włodzimierz Czarzastyyn sen jälkeen, kun tämä kieltäytyi tukemasta Donald Trumpin Nobel-palkintoehdokkuutta. Asiasta kertovat useat mediat kuten Euractiv ja Yhdysvaltain Puolan-suurlähettiläs Tom Rose itse.

— Alkaen välittömästi: meillä ei ole enää mitään tekemistä tai yhteyttä Sejmin puhemies Czarzastyn kanssa, jonka pöyristyttävät ja provosoimattomat loukkaukset presidentti Trumpia kohtaan ovat muodostuneet vakavaksi esteeksi erinomaisille suhteillemme pääministeri Tuskiin ja hänen hallitukseensa, suurlähettiläs Rose kirjoitti torstaina iltapäivällä viestipalvelu X:ssa.

Rose lisäsi, että Washington ei salli kenenkään vahingoittaa kahdenvälisiä suhteita tai osoittaa epäkunnioitusta Trumpia kohtaan, joka hänen mukaansa on tehnyt niin paljon Puolan ja Puolan kansan hyväksi.

Tulehtunut tilanne lähti liikkeelle siitä, että Israelin parlamentin eli Knessetin puhemies Amir Ohanan ja Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Mike Johnson ovat lähestyneet puhemieskollegoitaan ympäri maailman yhteydenotoilla, joissa kehotetaan kannattamaan ja tukemaan Nobelin rauhanpalkinnon tai edes palkintoehdokkuuden antamista Trumpille. Trump on toistuvasti tehnyt ilmeisen painokkaasti ja julkisesti tiettäväksi että hän, ja nimenomaan hän, on oikeutettu saamaan himoitsemansa palkinnon. Trump kehuu usein ”lopettaneensa kahdeksan sotaa”. Voimakkaan kansainvälisen paineen lisääminen Nobel-komiteaa kohtaan tosin uhkaa ajaa palkinnon yhä kauemmaksi Trumpista, sillä Nobel-instituutti painottaa johtajansa mukaan nimenomaan riippumattomuutta.

Yksi Amir Ohananin ja Mike Johnsonin lobbausviestin vastanottaneista on Puolan parlamentin alahuoneen eli Sejmin puhemies Czarzasty.

— En tue presidentti Trumpin ehdokkuutta Nobel-palkinnon saajaksi, sillä hän ei ansaitse sitä, Czarzasty sanoi ja Trumpia voimakeinoihin perustuvasta, kaupallisesta ulkopolitiikasta. Medialle puhuessaan Czarzasty varoitti, että globaali turvallisuus on heikkenemässä ja kehotti Eurooppaa ottamaan suuremman vastuun omasta puolustuksestaan. Hän huomautti, että Yhdysvallat on antanut signaaleja suunnitelmista vähentää läsnäoloaan mantereella. Samalla hän varoitti maanmiehiään ja -naisiaan toiveajattelusta.

— Emme toimi Trumpin etulinjana emmekä ole Yhdysvaltain uppoamaton lentotukialus, Czarzasty sanoi.

— Tämä on illuusio Puolan erityisroolista suhteessa Yhdysvaltoihin.

Nämä kommentit saivat Yhdysvaltain suurlähettilään Tom Rosen tuleentumaan. Rose aloitti tehtävässään Puolan-lähettiläänä marraskuussa 2025. Hän on taustoiltaan journalisti ja Trumpin edellisen kauden varapresidentin Mike Pencen pitkäaikainen ystävä.

Ja kun sosiaalisessa mediassa kommentoi, voi saada kommentteja takaisin. Eräs puolalainen oikeustieteen opiskelija vastasi Tom Rosen aloitukseen, että suojelkoon jumala puolalaisia amerikkalaisten kaltaisilta ystäviltä ja muistutti, miten Trump aiemmin kuluvana vuonna loukkasi Afganistanissa Yhdysvaltojen rinnalla taistelleita puolalaisia sotilaita väittämällä, että nämä välttelivät taisteluita. Todellisuudessa Yhdysvaltojen johtamassa koalitiossa Afganistanissa taisteli noin 33 000 Puolan sotilasta. Ainakin 231 sotilasta haavoittui ja loukkaantui. 44 sotilasta kuoli, heistä 41 taisteluissa.

Nuori oikeustieteilijä kehotti suurlähettiläs Rosea lähtemään kotiin.

Rose jatkoi:

— Pitäisiköhän meidän viedä sotilaamme ja kalustomme mukana, Rose vastasi.

Yhdysvalloilla on Puolassa noin 10 000 sotilasta, toimintavalmiudessa oleva Aegis Ashore-ohjuspuolustuskalusto osana Naton ohjuspuolustusta sekä runsaasti maavoimien kalustoa ja toimintoja. Voidaan sanoa, että Yhdysvaltojen sotilaallinen läsnäolo Puolassa on merkittävä. Lisäksi Puola toimii myös keskeisenä porttina ja logiistiikkakeskuksena, kun sen itänaapuri Ukraina saa kansainvälistä sotilaallista apua – myös Yhdysvalloista. Suurlähettiläs Tom Rose on aiemmissa julkisissa ulostuloissaan tukenut Ukrainan taistelua Venäjää vastaan varsin ponnekkaasti.

Torstaina syntynyt tilanne ei jäänyt vain sanasodaksi lähettilään ja tavallisten puolalaisten somekäyttäjien välillä. Eräät merkittävät Puolan kansalaiset asettuivat puolustamaan Sejmin puhemiestä Czarzastya.

— Hyvä suurlähettiläs Rose, liittolaisten tulisi kunnioittaa toisiaan eikä saarnata toisilleen. Näin ainakin me täällä Puolassa ymmärrämme liittolaisuuden, kirjoitti Puolan pääministeri Donald Tusk.