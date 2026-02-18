Salaisia neuvotteluita – USA painostaa nyt Kuubaa

Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion kerrotaan käyneen salaisia keskusteluja Kuuban entisen presidentin Raúl Castron pojanpojan kanssa.

Axios-median mukaan Yhdysvallat kohdistaa Kuubaan nyt ennennäkemätöntä painetta.

Se, että Rubio neuvottelee nuoremman Raúl ”Raulito” Castron, 41, kanssa ohi Kuuban hallituksen, kertoo siitä, että presidentti Donald Trumpin hallinto pitää 94-vuotiasta vanhempaa Castroa kommunistivaltion todellisena päätöksentekijänä.

– En kutsuisi näitä niinkään neuvotteluiksi vaan keskusteluiksi tulevaisuudesta, kertoo eräs Trumpin hallinnon virkamies Axiokselle.

Rubio tiimeineen mieltää Castron pojanpojan edustavan nuorempia, liiketoimintamyönteisiä kuubalaisia, joiden mielestä vallankumouksellinen kommunismi on epäonnistunut – ja jotka näkevät lähentymisessä Yhdysvaltoihin arvoa.

– Meidän kantamme, Yhdysvaltain hallituksen kanta, on, että hallinnon on väistyttävä. Mutta miltä se tarkalleen ottaen näyttää, on [presidentti Trumpin] päätettävissä, eikä hän ole vielä päättänyt. Rubio käy edelleen keskusteluja pojanpojan kanssa, eräs korkea virkamieslähde valottaa.

67 vuotta kestäneiden Yhdysvaltain pakotteiden ja Kuuban oman taloudenpidon epäonnistumisten jälkeen saarivaltio horjuu humanitaarisen kriisin partaalla ja sen totalitaristinen hallinto vaikuttaa olevan lähempänä romahdusta kuin koskaan.

Sähköverkko pettää. Sairaalat rajoittavat leikkauksia. Ruoasta ja polttoaineesta on yhä enemmän pulaa. Matkailu hiipuu. Keräämätöntä jätettä kasautuu kadunkulmiin.

Ongelmat kärjistyivät sen jälkeen, kun Yhdysvallat otti kiinni Venezuelan sosialistijohtaja Nicolás Maduron. Maduro toimitti käytännössä ilmaista öljyä Kuuballe. Tammikuun lopussa Trump uhkasi pakotteilla Kuuban toista suurta öljytoimittajaa, Meksikoa.

Se, että USA päätti jättää valtaan Maduron kumppaneita – erityisesti väliaikaiseksi presidentiksi nimitetyn varapresidentti Delcy Rodríguezin – on viestittänyt Kuuban isäpiiriläisille, että Trump ja Rubio ovat valmiita tekemään sopimuksia haastajien kanssa.

Ennen Maduron kiinniottoa Rubio ja muut Trumpin hallinnon virkamiehet ja neuvonantajat olivat yhteydessä Venezuelan eliittiin, kuten he tekevät nyt Kuuban kohdalla, lähteet kertovat Axiosille.

– He etsivät Kuubasta seuraavaa Delcyä, keskusteluista tietävä lähde kiteyttää.

Axios muistuttaa, että Miamissa varttuneen Rubion vanhemmat ovat kuubalaistaustaisia. Eräs lähde kuvailee Rubio-Castro-neuvotteluja jopa yllättävänkin ystävälliseksi.

– Se voisi olla tavallisten kundien keskustelu Miamin kaduilla, hän sanoi.

Kuten Venezuelassa, analyytikot ennakoivat, että Trump saattaa jättää joitakin hallinnon virkamiehiä valtaan, eikä hakea täydellistä vaihdosta, koska Irakin vuoden 2003 virheitä ei haluta toistaa.

Rubio ei ole puhunut Kuuban presidentin Miguel Díaz-Canel Bermúdezin tai muiden korkea-arvoisten päättäjien kanssa. Heidän ei uskota kykenevän viemään läpi muutosta.

Kuuban muuttaminen Yhdysvaltain liittolaiseksi tulee arvion mukaan olemaan kuitenkin vaikeampaa kuin Venezuelassa. Venezuelassa on toimiva poliittinen oppositio ja sen talous on suhteellisesti vahvempi kuin Kuuban köyhtynyt suunnitelmatalous.

Rubio on puhunut julkisesti vain vähän keskusteluistaan, mutta viime kuussa senaatin kuulemisessa hän totesi Yhdysvaltain pakotelain tähtäävän hallinnonvaihdokseen, ellei Kuuba ei vapauta poliittisia vankeja, salli vapaata lehdistöä eikä järjestä vaaleja.

Trump ei ole vielä päättänyt toimintalinjasta Kuuban suhteen. Osana päätöksentekoaan Trump antaa luotettujen neuvonantajien, kuten Rubion, esittää vaihtoehtoja. Tällä hetkellä Trumpin huomio keskittyy lähteiden mukaan enemmän Iranin ja Ukrainan tilanteisiin kuin Kuubaan.

– Kuuba juuri nyt on epäonnistunut valtio, eikä heillä ole edes lentopetrolia, jotta koneet pääsisivät ilmaan, Trump kommentoi toimittajille maanantai-iltana.

– Keskustelemme Kuuban kanssa parhaillaan. (…) Heidän pitäisi ehdottomasti tehdä diili, Trump sanoi.