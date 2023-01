”Saksassa käydään keskustelua siitä, onko panssarivaunu hyökkäys- vai puolustusase”

Britannian puolustusministeri Ben Wallace vahvisti maanantai-iltana, että Britannia lähettää 14 omaa Challenger 2 -taistelupanssarivaunuaan Ukrainalle. Tämä on ensimmäinen kerta, kun länsimaa on antanut oman raskaan panssarinsa Kiovalle.

Ben Wallace sanoi The Guardianin mukaan, että Britannia sallii ukrainalaisten aloittaa harjoittelun vaunuilla välittömästi osana uutta sotilasapupakettia, joka paljastettiin ennen länsimaisten puolustusministerien kokousta Ramsteinissa Saksassa perjantaina.

Ministeri sanoi parlamentin alahuoneessa, että hän kehottaisi saksalaisia kollegoitaan ainakin antamaan Puolalle, Suomelle ja muille maille luvan saksalaisten Leopard 2 -taistelupanssarivaunujen jälleenvientiin.

– Saksassa käydään tällä hetkellä keskustelua siitä, onko panssarivaunu hyökkäys- vai puolustusase. No, riippuu siitä, mihin käytät sitä. Jos käytät sitä puolustaaksesi maatasi, veikkaan, että se on puolustava asejärjestelmä, Wallace sanoi parlamentille.

– Berliinin päätös sallia 13 Nato-maan käyttämien Leopardien jälleenvienti tai antaa osan omistaan on päätös, joka tehdään osana laajempaa liittoutuneiden ponnisteluja, Wallace lisäsi.

– Tiedän, että Saksassa on ollut huolta siitä, etteivät he halua lähteä yksin. No, he eivät ole yksin, hän sanoi.

Kansainvälisen strategisten tutkimusten instituutin (IISS) analyytikot uskovat, että Ukraina tarvitsee vähintään sata länsimaista panssarivaunua auttaakseen sitä onnistuneessa keväthyökkäyksessä Venäjää vastaan.

Vaadittujen numeroiden saavuttaminen vaatisi Berliinin apua. IISS:n mukaan yli 2 300 Leopard 2 -panssarivaunua on saatavilla tai varastossa 13 Nato-maassa, kun taas Britannian koko armeijassa on vain 227 Challenger 2 -panssarivaunua. Suomella on noin 200 Leopardia.