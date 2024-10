Saksan sosiaalidemokraatit haluavat tehdä sovinnon Gerhard Schröderin kanssa

Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen (SPD) tuleva pääsihteeri Matthias Miersch haluaa päästä sovintoon entisen liittokansleri Gerhard Schröderin kanssa.

Miersch sanoi saksalaiselle Stern -lehdelle, että SPD:ssä pitäisi olla tilaa myös Schröderille. Asiasta kertoo Politico.

Vielä viime vuonna Schröder yritettiin erottaa puolueesta, mutta nyt Saksan sosiaalidemokraattien mielipiteet ovat muuttuneet.

Liittokanslerina 1998–2005 toiminut Schröder on ollut Ukrainan täysimittaisen sodan syttymisen jälkeen puolueensa mustalla listalla, sillä hänellä on ollut läheiset suhteet Venäjän diktaattori Vladimir Putiniin. Häntä on kuvailtu jopa Putinin läheiseksi ystäväksi.

Hänen kautensa lopulla Saksa solmi Venäjän kanssa sopimuksen Nord Stream -kaasuputkesta vuonna 2005. Politiikasta lähdön jälkeen Schröder toimi Venäjän valtion öljy-yhtiön Rosneftin ja Nord Stream 2 -kaasuputkiyhtiön hallitusten puheenjohtajana.

– Emme saa ajatella mustavalkoisesti, Miersch totesi.

Miersch kertoi voivansa osoittaa kunnioitusta Schröderin elämäntyölle, vaikka hänellä onkin täysin erilainen näkemys Putinista ja Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan kuin entisellä liittokanslerilla.

Tuleva sosiaalidemokraattien pääsihteeri kertoi lisäksi Stern -lehdelle, että nykyinen liittokansleri Olaf Scholz on valmis keskustelemaan Putin kanssa. Putin ei ole toistaiseksi tarttunut Scholzin tarjoukseen.

Politico kuvailee, että Saksan sosiaalidemokraatit on pyrkinyt tasapainoilemaan sen välillä, että puolue lupaa vahvaa tukea Ukrainalle ja samalla pitää yllä mielikuvaa ”rauhanpuolueesta”, jonka johtaja voi estää sodan laajentumisen.