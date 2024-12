Saksan puolustusministeri: On selvää, että tämä ei riitä

Taistelu rauhan ja turvallisuuden puolesta määrittää Saksan puolustusministerin Boris Pistoriuksen mielestä sekä menneisyyttä että nykyisyyttä. Liittokanslerina 1969–74 toimineen Willy Brandtin lausuma ”rauha ei merkitse kaikkea, mutta mikään ei merkitse mitään ilman rauhaa” pätee hänen mukaansa yhä.

Vladimir Putinin Ukrainaan kohdistaman raa’an hyökkäyksen myötä Eurooppa on jälleen sodassa, jossa ovat tavalla tai toisella osallisina myös pohjoiskorealaiset, iranilaiset ja kiinalaiset, Pistorius toteaa Welt am Sonntag -lehden julkaisemassa kirjoituksessa.

Samaan aikaan myös Lähi-idässä riehuu sota, joka horjuttaa koko alueen vakautta, ja Yhdysvaltojen huomion painopiste on kääntymässä Euroopasta Indopasifiselle alueelle.

– Mitä tämä merkitsee Saksan turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle, Pistorius kysyy.

– Ensinnäkin meidän on tehtävä paljon aiempaa enemmän oman turvallisuutemme eteen. Vahva sitoutumisemme sotilaalliseen pelotteeseen ja puolustukseen ei ole koskaan ollut tärkeämpää. Sitä varten tarvitsemme sotakelpoiset asevoimat – Bundeswehrin, jolla on henkilöstöä, materiaalia ja taloudellisia resursseja puolustaa maatamme kestävällä tavalla, hän sanoo.

Saksa on Pistoriuksen mukaan nopeuttanut asehankintoja, tiivistänyt yhteistyötä teollisuuden kanssa ja käyttää nyt kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan puolustukseen ensi kertaa vuosikymmeniin.

– On kuitenkin selvää, että tämä ei riitä. Tulevina vuosina meidän on edettävä tällä tiellä nopeasti, suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti. On käytettävä huomattavasti enemmän kuin kaksi prosenttia, ja siksi meidän on puhuttava kestävästä rahoituksesta ja velkajarrun mukauttamisesta, Pistorius sanoo.

– Turvallisuus ja puolustus eivät ole yksinomaan valtion tai Bundeswehrin vastuulla. Tämä pätee erityisesti aikana, jolloin sodan ja rauhan väliset rajat hämärtyvät yhä enemmän ja kun kohtaamme yhä useammin hybridiuhkia. Rauha ja turvallisuus voidaan taata vain, jos kaikki toimijat tekevät tiivistä ja koordinoitua yhteistyötä, hän toteaa.

– Tavoitteenamme on vankka ja tehokas eurooppalainen puolustusteollisuus – vähemmän hajanaisuutta ja enemmän innovaatioita. Meidän kaikkien on tehtävä enemmän eurooppalaisia kompromisseja puolustusyhteistyön osalta kansallisiin lyhyen aikavälin etuihin keskittymättä, hän painottaa.