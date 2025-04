Kremlin kriitikko: Vladimir Putinia kättelevät puristavat veristä kättä

– Haluaisin vain, että he, jotka ovat valmiita kättelemään (Venäjän presidentti Vladimir) Putinia uudelleen, muistavat: joka kerta kun he tekevät niin, he puristavat verestä kastunutta kättä, sanoo venäläinen oppositiopoliitikko ja Kreml-kriitikko Vladimir Kara-Murza uutissivusto swissinfolle.

Kara-Murza on selvinnyt kahdesta myrkytyksestä ja vankeusrangaistuksesta Venäjällä. Hänet vapautettiin suuremman vankienvaihdon yhteydessä viime vuoden elokuussa.

Nyt mies varoittaa Ukrainan sotaa koskevista tulitaukoneuvotteluista Vladimir Putinin kanssa.

Kara-Murza asuu USA:ssa perheensä kanssa. Hän pelkää, että USA:n presidentti Donald Trumpin pyrkimykset puhua suoraan Putinille voivat kostautua.

– Viimeisten 25 vuoden ajan länsi on tukenut Putinia, vaikka hän sulki riippumattoman median ja tukahdutti mielenosoituksia. Olisi typerää odottaa toisenlaista tulosta nyt, Kara-Murza sanoo.

– Koko tämän ajan länsimaiset johtajat ovat levittäneet punaisen maton, kätelleet häntä, katsoneet häntä silmiin ja väittäneet ”näkevänsä hänen sielunsa”, hän toteaa viitaten USA:n presidentti George W. Bushin huomautukseen vuonna 2001.

Sen jälkeen Putin hyökkäsi Georgiaan, liitti Krimin laittomasti Venäjään ja aloitti täysimittaisen sodan Ukrainaa vastaan. Lisäksi Putinin vastustajia on myrkytetty ja tapettu.

Hän vaatii kaikkien venäläisten poliittisten vankien sekä venäläisten vangitsemien ukrainalaisten siviilien ja kidnappaamien lasten vapauttamista osana mahdollista rauhansopimusta Ukrainan sodassa.

– Kaikki nämä lapset on palautettava kotiinsa perheilleen. Juuri tämän sotarikoksen vuoksi Kansainvälinen rikostuomioistuin antoi pidätysmääräyksen Putinista.