Saksan liittokansleri: ”Venäjän uhka on todellinen”

Ukrainassa kärsimistään valtavista tappioista huolimatta merkittävä osa Venäjän asevoimista on Saksan liittokansleri Olaf Scholzin mukaan säilyttänyt toimintakykynsä.

– Venäjä on valmistellut joukkojaan sotaan vuosien ajan ja kehittänyt uusia tappavia asejärjestelmiä kaikilla tasoilla. Venäjän talous on jo pitkään ollut sotatilassa. Vladimir Putin on saattanut Venäjän talouden, koulutuksen, tieteen ja kulttuurin täysin hallintaansa, Münchenin turvallisuuskonferenssissa puhunut Scholz sanoi.

– Jokainen, joka toimii aktiivisesti vapauden ja demokratian puolesta, joutuu pelkäämään henkensä edestä. Siitä todistavat järkyttävät, kauhistuttavat uutiset Aleksei Navalnyin kuolemasta vankeudessa Venäjällä, hän totesi.

Kun Putin samaan aikaan lähettää yhä uusia joukkoja rintamalle, lännen on Scholzin mukaan arvioitava, pitäisikö Venäjän pysäyttämiseksi tehdä vielä nykyistä enemmän.

– Teemmekö tarpeeksi, kun tiedämme, että Venäjän voitto merkitsisi Ukrainan loppua vapaana, itsenäisenä ja demokraattisena valtiona, Euroopan rauhanomaisen järjestyksen tuhoutumista, YK:n peruskirjan vakavinta loukkausta sitten vuoden 1945 ja ennen kaikkea rohkaisua kaikille maailman itsevaltiaille käyttää voimaa erimielisyyksien ratkaisemiseen, hän kysyi.

– Poliittinen ja taloudellinen hinta, joka meidän olisi siitä maksettava, olisi moninkertaisesti suurempi kuin kaikki Ukrainalle antamamme tuki nyt ja tulevaisuudessa.

”Meidän on tehtävä enemmän”

Scholzin mukaan Nato ja Eurooppa ymmärtävät, että Venäjän uhka on todellinen ja että siihen vastaaminen edellyttää uskottavaa puolustuskykyä ja pelotetta.

– Emme kuitenkaan halua konfliktia Venäjän ja Naton välille. Siksi kaikki Ukrainaa tukevat maat ovat olleet sodan alusta lähtien yhtä mieltä siitä, että emme lähetä omia joukkoja Ukrainaan, hän sanoi.

– Putinille ja Moskovan sotilasjohdolle on kuitenkin tehtävä täysin selväksi, että olemme maailman vahvin sotilaallinen liittokunta ja pystymme puolustamaan jokaista neliömetriä liittolaistemme alueesta, hän totesi.

– Sen vuoksi on tärkeää, että vahvistamme edelleen puolustusliiton eurooppalaista pilaria ja panostamme pelotteeseen. En kerro teille mitään uutta sanoessani, että Saksa käyttää kaksi prosenttia bkt:stään puolustukseen. Teemme niin tänä vuonna ja myös jokaisena seuraavana vuotena 2020-luvulla, vuonna 2030 ja siitä eteenpäin, hän painotti.

– Meidän on tehtävä enemmän kuin koskaan varmistaaksemme, että pelotteemme on tulevaisuuden kannalta tarkoituksenmukainen. Siksi kirjasimme hallituksen ensimmäiseen kansalliseen turvallisuusstrategiaan muun muassa aikomuksemme edistää erittäin kehittyneiden suorituskykyjen, kuten pitkän kantaman täsmäaseiden, kehittämistä ja käyttöönottoa, hän vakuutti.

”Ilman turvallisuutta ei ole mitään”

Scholz sanoi EU:n ja sen jäsenvaltioiden tukeneen Ukrainaa Venäjän hyökkäyssodan alettua jo noin 90 miljardilla eurolla ja sopineen 50 miljardin euron lisärahoituspaketista tuleville vuosille. Lisäksi EU-maat ovat ottaneet vastaan yli 4 miljoonaa ukrainalaista pakolaista, joista miljoona elää Saksassa.

– Kaikki tämä on ollut ja on edelleen oikein. Eilen presidentti Volodymyr Zelenskyi ja minä allekirjoitimme sopimuksen, joka sisältää kestäviä turvallisuuslupauksia Ukrainalle. Tukemme on laaja-alaista, kattavaa ja ennen kaikkea pitkäaikaista, Scholz totesi.

– Saksan antaman ja valmisteleman sotilasavun arvo on jo 28 miljardia euroa. – – Minä ja eräät eurooppalaiset kollegani lobbaamme myös tässä konferenssissa sen puolesta, että vastaavia päätöksiä tehtäisiin kaikissa pääkaupungeissa, hän sanoi.

Ukrainan tukemiseen ja oman puolustuskyvyn tehostamiseen kohdistuu Scholzin mukaan myös kritiikkiä, jota Kreml osaltaan lietsoo kohdennetuilla disinformaatiokampanjoilla ja sosiaalisessa mediassa harjoittamallaan propagandalla.

– On totta, että sota Euroopan sydämessä vaatii myös meiltä paljon. Totta sekin, että ne rahat, jotka käytämme nyt ja tulevaisuudessa turvallisuutemme takaamiseen, ovat muualta pois. Toteaisin kuitenkin, että ilman turvallisuutta meillä ei ole mitään.