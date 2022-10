Saksan konsulaattiin osui ohjus Kiovassa

Saksan konsulaattiin on osunut ohjus Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Asiasta kertoo saksalainen Bild.

Saksan ulkoministeriön tiedottaja vahvistaa asian Bildille. Hänen mukaansa ohjus osui rakennukseen, jossa on aiemmin käsitelty viisumihakemuksia. Ohjusisku ei tiettävästi aiheuttanut henkilövahinkoja, sillä tiedottajan mukaan rakennus oli tyhjillään ihmisistä.

Venäjä on iskenyt maanantaina useisiin kaupunkeihin ympäri Ukrainaa. Pääkaupunki Kiovaan kohdistunut ohjustulitus on ollut pahinta sitten sodan alkupäivien helmikuussa. Ohjuksia on osunut useisiin siviilikohteisiin.

Kiovan Heinrich Böll-säätiön puheenjohtaja Sergei Sumlenny on julkaissut Twitterissä kuvia rakennuksen vaurioista.

The building where the the visa office of the German embassy in Kyiv was located was hit by Russians today. Any reaction of @Bundeskanzler @ABaerbock @BMVg_Bundeswehr ? Maybe some Leopards can be sent to check the situation on the ground? pic.twitter.com/hU2wVWrK87

— Sergej Sumlenny (@sumlenny) October 10, 2022