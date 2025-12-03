Saksalla on salainen suunnitelma sotaan

Saksan asevoimissa laadittiin vuoden 2023 alkupuolella salainen suunnitelma, jossa hahmoteltiin hypoteettista konfliktia Venäjää vastaan.

Wall Street Journalin mukaan 1200-sivuisessa asiakirjassa käsiteltiin muun muassa sotatoimiin liittyvää massiivista logistista urakkaa. Operaatiosuunnitelma Saksa -suunnitelman mukaan jopa 800 000 sotilasta Saksasta, Yhdysvalloista ja muista Nato-maista kuljetettaisiin kohti idässä käytäviä taisteluita.

Upseerit listasivat berliiniläisessä varuskunnassa, mitä satamia, rautatieyhteyksiä ja maanteitä joukot kulkisivat, ja miten niiden matkaa suojattaisiin.

Saksan johdosta on sanottu, että Moskova voisi olla valmis hyökkäämään Natoa vastaan vuoteen 2029 mennessä. Viimeaikaiset sabotaasitapaukset, ilmatilaloukkaukset ja muut hybriditoimet ovat herättäneet huolta siitä, että konflikti saattaisi puhjeta jo aiemmin.

Synkimmässä skenaariossa oletetaan, että tulitauko Ukainassa vapauttaisi Venäjän voimavaroja käytettäväksi länsimaita vastaan. Saksan tavoitteena on ehkäistä sodan uhkaa lisäämällä maan asevoimien valmiutta.

– Tavoitteena on estää sota tekemällä selväksi vihollisillemme, että hyökkäys meitä vastaan ei tulisi onnistumaan, OPLAN DEU -nimellä tunnetun suunnitelman laadintaan osallistunut korkea-arvoinen upseeri sanoo WSJ:lle.

Logistiikan valmisteluun on osallistunut muun muassa Rheinmetall-yhtiö, joka rakensi tilapäisen tukikohdan 500 sotilaalle 14 vuorokaudessa ja purki sen viikossa.

Leirissä oli kenttäkeittiö, 48 suihkua, viisi huoltoasemaa, droonisuojaukset sekä vartijat, joiden taustat oli selvitetty mahdollisen Venäjän ja Kiinan vaikutustoiminnan varalta.

Rheinmetallista harjoitusta verrattiin kokonaisen kylän rakentamiseen ja purkamiseen muutamissa päivissä. Suurimmat haasteet eivät välttämättä liity sotilaallisiin tekijöihin vaan pitkän rauhanjakson aikana muodostuneisiin byrokraattisiin ja muihin esteisiin.

Saksan varapuolustusministeri Nils Schmidin mukaan olennaista on kaivaa esiin kylmän sodan jälkeen unohtuneita oppeja.

– Meidän pitää raahata ihmisiä eläkkeeltä kertomaan meille, että miten asiat tehtiin ennen vanhaan, Schmid sanoo.