Saksalaisten kiinnostus Suomea kohtaan nousi historialliselle tasolle

Uusimman Reiseanalyse 2024 -raportin mukaan Suomi kiinnostaa saksalaisia matkailijoita enemmän kuin koskaan. Peräti 3,5 miljoonaa saksalaista harkitsee lomamatkaa Suomeen seuraavan kolmen vuoden aikana. Suomi ei kuitenkaan ole ainoa vaihtoehto ja kilpailu potentiaalisten matkakohteiden välillä on kovaa.

Saksalaisten matkailuinto on palautunut koronapandemian jäljiltä vahvasti. Noin 300 000 matkailijaa kertoo lomailleensa Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana. Kiinnostus on kuitenkin kasvanut huomattavasti, ja potentiaalisten matkailijoiden määrä on kymmenkertainen, kun jopa 3,5 miljoonaa saksalaista pitää Suomea potentiaalisena matkakohteena. Tämä avaa Suomelle tilaisuuden nostaa profiiliaan houkuttelevana ja kestävänä matkakohteena.

– Saksalaiset arvostavat Suomen upeita maisemia, paikallista kulttuuria, rauhallista ilmapiiriä ja mahdollisuutta viettää aikaa luonnon keskellä. Lisäksi kestävyys on noussut tärkeäksi tekijäksi matkustuspäätöksissä – 70 prosenttia saksalaisista pitää matkailun ekologista ja sosiaalista vastuullisuutta merkityksellisenä, Visit Finlandin asiantuntija Katarina Wakonen kertoo Business Finlandin tiedotteessa.

Reiseanalyse 2024 -raportin mukaan saksalaiset matkailijat arvostavat Suomessa erityisesti luontoa ja autenttisia elämyksiä. Haasteena nähdään Suomen korkea hintamielikuva. Suomen suurimmat kilpailijat ovat muut Pohjoismaat sekä Keski-Euroopan alppikohteet, jotka kuuluvat myös tarjonnan hintavampaan päähän. Tämä herättää kysymyksen: miten Suomi voi tehdä matkailusta entistä houkuttelevampaa ja kilpailijoista erottuvaa?

Raportti osoittaa, että Suomen matkailutuotteiden kehittäminen saksalaisille kohderyhmille – kuten luonnon ystäville, ulkoiluseikkailijoille ja elämäntapamatkailijoille – tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia matkailijamäärien kasvattamiseen.

– Saksalaisia houkuttelevat erityisesti ainutlaatuiset kokemukset, kuten revontulet, keskiyön aurinko ja luonnonrauhassa vietetyt mökkilomat. Näitä voidaan täydentää räätälöidyillä palveluilla, kuten opastetuilla vaelluksilla, kalastusretkillä tai suomalaisen ruokakulttuurin ympärille rakennetuilla elämyksillä. Yhdistämällä luonnonilmiöiden vetovoima paikallisiin aktiviteetteihin Suomi voi vastata matkailijoiden odotuksiin entistä paremmin.

Reiseanalyse 2024 -tutkimuksen on toteuttanut saksalainen matkailututkimuksen asiantuntijaorganisaatio NIT (Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa). Tutkimus perustuu kattaviin haastatteluihin ja kyselyihin, joihin osallistui yli 14 000 saksalaista, ja se on tehty yhteistyössä Visit Finlandin kanssa. Tutkimus tarjoaa arvokasta tietoa saksalaisten matkailutrendeistä ja auttaa kehittämään Suomen matkailutarjontaa kohdennetusti markkina-alueen tarpeisiin.