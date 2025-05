Saksalaisraportti uskoo: Suomi tarjoaa kriittisiä opetuksia Natolle

Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon on muuttanut Itämeren voimadynamiikkaa. Aiemmin maantieteellisesti haavoittuvasta alueesta on tullut lähes suljettu Naton merialue, mikä on tehnyt Baltiasta puolustettavan ja tiivistänyt liittokunnan puolustus- ja peloteasemaa.

Suomen pitkä Venäjän vastainen raja, vankka aluepuolustusmalli ja edistykselliset ilmavoimat parantavat Naton pelotetta. Lisäksi Suomen kansallisesta energiastrategiasta, joka rakentuu monipuolisille energianlähteille, rajat ylittävään sähköverkkoon ja vahvaan kyberfyysiseen suojaukseen, on tullut huoltovarmuuden esimerkki. Friedrich-Ebert-Stiftungin raportti Energy Without Russia [Energia ilman Venäjää] kirjoittaa:

– Suomen malli tarjoaa kriittisiä opetuksia Natolle erityisesti sen varmistamisessa, että energiajärjestelmät pystyvät sietämään kyberhyökkäyksiä ja sabotaasia, jotka ovat kasvavia komponentteja Venäjän hybridipelikirjassa.

Sen lisäksi, että Ruotsi on huomattava merimahti, se on johtava maa uusiutuvaa energiaa koskevissa PPA-sähkönostosopimuksissa. Power Purchase Agreement -tyyppiset sopimukset – jotka ovat vallitsevia paljon energiaa käyttävässä teollisuudessa, kuten paperin, teräksen ja autojen tuotannossa – tarjoavat pitkäaikaista taloudellista turvaa uusiutuvan energian tuottajille. Se rohkaisee niitä investointeihin, joiden kautta tarjonta lisääntyy. Tämä vahvistaa Naton energiansaannin huoltovarmuutta ja riippumattomuutta.

Tanskan osuus Naton puolustuksesta Itämerellä on myös huomattava fregatteineen ja erikoiskykyineen sukellusveneiden torjunnassa. Tanska on pohjoisimpien alueiden portinvartija yhdessä Norjan kanssa ja täydentää Itämeren turvallisuutta asiantuntemuksellaan merenalaisen infrastruktuurin suojaamisesta edistyksellisten kaikuluotainverkostojen ja yksityissektorin kumppanuuksien ansiosta.

Vaikka Norjalla ei ole rannikkoa Itämerellä, sen ehdotus Naton keskuksen perustamisesta kriittisen merenalaisen infrastruktuurin suojelemiseksi Pohjois-Atlantilla ja arktisella alueella heijastaa kasvavaa tietoisuutta siitä, että hybridiuhat liittyvät toisiinsa ja esiintyvät alueelta toiselle eri ympäristöissä.

Pohjoismainen puolustusyhteistyö Nordefco – joka jo täysin yhteentoimiva Naton kanssa, vahvistaa yhteistä operaatiosuunnittelua ja tiedonjakoa, mukaan lukien kyberpuolustus ja siviili-sotilasyhteistyön koordinaatio. Yhteistyö lisää yhtenäisyyttä Itämeren laajemmassa turvallisuusarkkitehtuurissa, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin hybridihyökkäyksiin, olkoon kyseessä sitten kaapelin katkaisu, kyberhyökkäys tai tietoturvauhka.