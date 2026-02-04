Saksa varoittaa: Venäjä on siepannut Euroopan keskeisten satelliittien viestintää

Eurooppalaisten turvallisuusviranomaisten mukaan kaksi venäläistä avaruusalusta on siepannut ainakin kymmenen Euroopan yllä olevan keskeisen satelliitin viestintää, uutisoi Financial Times.

Viranomaiset uskovat, että todennäköiset sieppaukset voivat vaarantaa satelliittien välittämän arkaluonteisen tiedon sekä antaa Moskovalle mahdollisuuden manipuloida satelliittien lentoratoja tai jopa saattaa ne tuhoutumaan.

Venäläiset avaruusalukset ovat seuranneet eurooppalaisia ​​satelliitteja intensiivisemmin viimeisten kolmen vuoden aikana, jolloin Venäjän ja lännen välit ovat kiristyneet Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan seurauksena.

Lännen sotilas- ja siviiliavaruusviranomaiset ovat useiden vuosien ajan seuranneet kahden venäläisen aluksen Luch-1:n ja Luch-2:n toimintaa. Ne ovat suorittaneet toistuvia epäilyttäviä liikkeitä kiertoradalla.

Kiertoratatietojen ja maanpäällisten teleskooppihavaintojen mukaan ne ovat viipyneet satelliittien läheisyydessä viikkojen ajan kerrallaan viimeisten kolmen vuoden aikana. Luch-2 laukaistiin vuonna 2023 on sen jälkeen lähestynyt 17:ää eurooppalaista satelliittia.

Molempien satelliittien epäillään harjoittavan signaalitiedustelutoimintaa, Saksan puolustusvoimien avaruustoiminnon johtaja, kenraalimajuri Michael Traut arvioi FT:lle.

Toinen virkamieslähde ilmaisi FT:lle huolensa siitä, että eurooppalaisten satelliittien komentotiedot ovat salaamattomia, koska monet niistä on laukaistu avaruuteen vuosia sitten, eikä niissä ole edistyneitä tietokoneita tai salausominaisuuksia. Tämä tekee niistä alttiita häirinnälle tai jopa niiden tuhoamiselle, jos vihamieliset toimijat ovat onnistuneet tallentamaan satelliittien komentotietoja.

Vaikka Kiina ja Yhdysvallat ovat kehittäneet samankaltaista teknologiaa, Venäjällä on yksi maailman kehittyneimmistä avaruustiedusteluohjelmista, ja se on käyttänyt avaruusaluksiaan aggressiivisemmin muiden satelliittien seuraamiseen.

Luch-1:n ja Luch-2:n lähestymät eurooppalaiset satelliitit ovat pääasiassa siviilikäytössä, esimerkiksi toimivat satelliittitelevision välittämisessä, mutta ne kuljettavat myös arkaluonteista hallinnollista ja osin sotilaallista viestintää.

Kenraalimajuri Traut sanoi olettavansa, että Luch-satelliitit ovat siepanneet lähestymiensä satelliittien niin sanotun ohjauskanavan, joka yhdistää satelliitit maanpäällisiin lennonjohtokeskuksiin ja mahdollistaa kiertoradan muutokset.