Saksa hyväksyi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden

Saksan liittopäivät on tänään ratifioinut Suomen ja Ruotsin liittymispöytäkirjat suurella enemmistöllä.

Asiasta kertoo Saksan Helsingin-suurlähetystö Twitterissä.

Saksan puolustusministerin Christine Lambrechin mukaan Naton pohjoinen ja itäinen puolustus vahvistuu uusien jäsenmaiden myötä.

– Suomen ja Ruotsin [ottama] askel on tärkeä. Se on oikea askel ja ansaitsee täyden tukemme, Lambrech totesi puheessaan Saksan liittopäivillä.

Puolustusministerin mukaan Suomen ja Ruotsin liittyminen puolustusliittoon vahvistaa vapautta ja demokratiaa.

Saksa on yhdeksäs maa, joka on ratifioinut Suomen ja Ruotsin liittymispöytäkirjat. Aiemmin sopimuksen ovat ratifioineet Kanada, Tanska, Norja, Islanti Viro, Iso-Britannia, Puola ja Albania.

Speech by Defence Minister Lambrecht in the Bundestag on the accession to #NATO by our friends, 🇸🇪 and 🇫🇮: “The step by Finland and Sweden is important. It is the right step and it deserves our full support!” NATO’s northern and eastern flanks will become far stronger. 1/2 https://t.co/Y9ajhYNI5p

— Germany at NATO (@GermanyNATO) July 8, 2022