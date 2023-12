SAK vastaa: Olemme valmiit neuvottelemaan, mutta kumileimasimeksi emme suostu

Puheenjohtaja Jarkko Eloranta (sd.) kertoo SAK:n olevan valmis neuvotteluihin hallituksen kanssa. SAK:n tiedotteessa Eloranta luonnehtii neuvottelemisen olevan ay-liikkeen ”geeneissä” ja järjestöllisiä toimia mieluisampi vaihtoehto.

– Neuvoteltavaa olisi paljon. Hallitusohjelma on täynnä elinkeinoelämän toiveita ja työntekijöiden asiat puuttuvat siitä tyystin. Tasapainoon on pitkä matka. SAK on valmis neuvotteluihin, joilla siihen pyritään. Pelkästä palkkamallista neuvottelemalla ei päästäisi tasapainoiseen kokonaisuuteen, Eloranta sanoo.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vaati lauantaina Ylen Ykkösaamussa SAK:ta osallistumaan hallituksen työryhmiin. Orpo sanoi toivovansa työmarkkinajärjestöjen jatkavan neuvotteluja kestävän työmarkkinamallin luomisesta.

Tiedotteessaan Eloranta suhtautuu hallituksen suunnitelmiin kriittisesti. Hallitusohjelma on SAK:n puheenjohtajan mukaan epätasapainoinen.

– Ensitöikseen hallitus säätää lakkolait, jolla se vaikeuttaisi ammattiyhdistysliikkeen edunvalvontaa. Sen jälkeen se aikoo toteuttaa lukuisia työntekijöitä koskevia työelämäheikennyksiä. Suunnitelma ja sen itsepäinen toteutus ovat ulkomailta tuttua union bustingia eli työntekijöiden edunvalvonnan romuttamista. Siinä päämääränä on luoda työpaikoille tilanne, jossa työnantajat voivat sanella millaisin työehdoin työtä tehdään, Eloranta kommentoi.

– Tähän saakka työryhmätyöskentely on ollut neuvottelemisen irvikuva. Hallitus on kutsunut meidät mukaan ja olemme osallistuneet. Millään, mitä sanomme tai esitämme, ei kuitenkaan ole mitään vaikutusta. Näin tapahtuu sekä kolmikantapöydissä että muualla. Esimerkiksi työttömyysturvan leikkaukset etenevät, vaikka olemme varoittaneet niiden romuttavan koko ansiosidonnaisen työttömyysturvan, Eloranta sanoo tiedotteessa.

Elorannan mukaan sosiaaliturvaleikkausten kokonaisvaikutuksia ei ole ehditty arvioida.