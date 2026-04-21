Saitko tällaisen viestin? Linkki voi johtaa huijaussivulle

Huijauspuheluiden ja -viestien määrä on noussut kevään aikana nopeasti, varoittaa Suomen telemarkkinointiliitto.

Telemarkkinointiliiton mukaan erityisesti Suomi.fi-palveluun viittaavat huijausviestit ovat viime viikkoina lisääntyneet selvästi huijauspuheluita tunnistavan Kilpi-sovelluksen havaintojen perusteella. Viranomaisiin liittyviä huijausyrityksiä esiintyy nyt laajasti eri toimijoiden nimissä.

Huijauksissa vastaanottajaa pyritään houkuttelemaan avaamaan viestissä oleva linkki ja kirjautumaan sen kautta palveluun. Tavoitteena on saada haltuun pankkitunnuksia, maksukorttitietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. Viesteissä väitetään usein, että käyttäjälle on saapunut viranomaisasiakirja tai verotukseen liittyvä kirje.

Lähettäjäksi voidaan merkitä esimerkiksi Oikeusministeriö tai Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Viesteissä korostetaan usein kiireellisyyttä, jotta vastaanottaja toimisi nopeasti ilman tarkempaa harkintaa.

Myös Kelan nimissä liikkuu vastaavia huijauksia. Viestit voivat muistuttaa ulkoasultaan aitoja ilmoituksia, mutta linkki ohjaa väärennetylle sivustolle. Tyypillisesti vastaanottajalle ilmoitetaan uudesta vastauksesta asiakirjaan ja kehotetaan siirtymään linkin kautta palveluun.

Suomen telemarkkinointiliiton perustajan Arto Isokosken mukaan keskeinen suojautumiskeino on välttää kirjautumista viestien linkkien kautta.

– Huijarit hyödyntävät erityisesti tunnettujen viranomaisten ja palveluiden nimiä. Siksi on tärkeää muistaa, ettei kirjautumista tule koskaan tehdä viestissä olevan linkin kautta, hän sanoo tiedotteessa.

Ulkomailta tulevien huijauspuheluiden määrä on myös pysynyt suurena. Aiemmin yleisten eurooppalaisten numeroiden lisäksi uusia aktiivisia lähtömaita ovat viime viikkoina olleet muun muassa Turkki, Arabiemiraatit ja Yhdysvallat.

Kilpi-sovelluksen mukaan suomalaisille lähetetään runsaasti myös muita häiritseviä yhteydenottoja, kuten lainatarjouksia, kasinomainoksia, arvontahuijauksia ja aikuisviestejä. Osa viesteistä houkuttelee avaamaan linkin lupaamalla suuria rahasummia tai palkintoja.

Epäilyttäviä puhelinnumeroita ja viestien lähettäjiä voi tarkistaa Telemarkkinointiliiton ylläpitämässä palvelussa.