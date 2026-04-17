74 prosenttia varoo viestejä – huijari voi silti päästä käsiksi rahoihin

Yhä useampi suomalainen suhtautuu varauksella viesteihin ja niissä oleviin linkkeihin huijausten pelossa. OP Pohjola parantaa turvallisuutta jatkuvasti, mutta keskeinen osa pankkiasioinnin turvallisuutta on edelleen pankkitunnuksiaan huolellisesti käyttävä asiakas.

Suomalaiset ovat lisänneet tarkkuuttaan erityisesti viestien ja niiden sisältämien linkkien suhteen, jotta välttäisivät huijauksen kohteeksi joutumisen. OP Pohjolan Taloustutkimuksella teettämässä tutkimuksessa selvitettiin, miten uutisointi huijauksista on vaikuttanut ihmisten omaan toimintaan.

Kaikista vastaajista 74 prosenttia suhtautuu viesteihin varauksella ja välttää epäilyttävien linkkien avaamista, kertoo OP Pohjolan Taloustutkimuksella teettämä kysely.

Viestien avulla huijarit pyrkivät kalastelemaan uhrin pankkitunnuksia. Viestin linkki johtaa huijaussivustolle, ja huijari voi esiintyä esimerkiksi pankkina, viranomaisena tai muuna yrityksenä.

– Suomalaisten valpastuminen on hyvä asia, sillä edelleen suurin osa huijauksista on eri muotoista kalastelua. On silti hyvä muistaa, että huijarit kehittävät jatkuvasti uusia huijaustapoja. Yhä useammin huijarit saavat uhrit siirtämään itse rahat huijareille, sanoo OP Pohjolan petostorjunnan asiantuntija Adriana Jakimova tiedotteessa.

OP Pohjola lanseerasi yhdessä operaattorien kanssa viime vuonna uuden toimintamallin, joka nopeuttaa kalasteluhuijauksissa käytettävien huijaussivustojen sulkemista pois liikenteestä.

– Huijaussivustot keräävät yleensä eniten uhreja toimintansa alkuvaiheessa, joten nopeampi sulkeminen vaikeuttaa huijarien mahdollisuuksia toimia. Silti on hyvä muistaa, että huolellisesti pankkitunnuksiaan käyttävä asiakas on keskeinen osa pankkiasioinnin turvallisuutta.

Kyselyn mukaan vanhemmat ikäluokat ovat lisänneet varovaisuuttaan nuoria enemmän lähes kaikissa esitetyissä keinoissa. Muita yleisiä tapoja parantaa pankkiasioinnin turvallisuutta ovat pankin virallisen mobiilisovelluksen käyttäminen, sen varmistaminen, että kirjautuu viralliselle sivustolle tai sovellukseen, sekä se, ettei asenna sovelluksia sovelluskauppojen ulkopuolelta.

– Väärinkäytösten uhriksi joutui aiemmin suhteellisesti enemmän ikäihmisiä kuin nuorempia. Tämä ei kuitenkaan enää pidä paikkaansa, vaan nykyään kuka tahansa iästä, sukupuolesta tai koulutustasosta riippumatta voi joutua huijausten kohteeksi. Nuoria huijataan erityisesti kalastelemalla tunnuksia ja sosiaalisella manipulaatiolla, kun taas vanhempien ikäluokkien kohdalla hyödynnetään usein auktoriteettiuskoa. Myös rakkaushuijaukset ovat yleisempiä vanhemmilla kuin nuorilla.

OP Pohjolan helmi–maaliskuussa 2026 toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi internetpaneelissa yhteensä 1 333 yli 18-vuotiasta suomalaista. Tulokset on painotettu väestöä edustaviksi. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy. Vastausten virhemarginaali on enimmillään koko vastaajajoukon osalta ±3,2 prosenttiyksikköä.