Verkosta tuli taistelukenttä – uskottavat viestit voivat olla huijaus

Suomalaisten arki on siirtynyt verkkoon nopeammin kuin koskaan aiemmin. Samalla myös rikollisuus ja informaatiovaikuttaminen ovat siirtyneet sinne. Verkkohuijaukset ja informaatiovaikuttaminen eivät ole enää erillisiä ilmiöitä, vaan yhä useammin toisiinsa kietoutuva kokonaisuus, jossa teknologiaa käytetään hyväksi sekä rahan että mielipiteiden ohjaamiseen.

Viime vuosina on nähty selvä muutos. Huijaukset eivät ole enää kömpelöitä sähköposteja, vaan huolellisesti kohdennettuja, uskottavia ja usein ajankohtaisiin tapahtumiin kytkeytyviä kokonaisuuksia. Samalla informaatiovaikuttaminen hyödyntää samoja kanavia ja keinoja: tunteisiin vetoavia viestejä, valikoituja “faktoja” ja tarkoituksellista epävarmuuden lisäämistä. Tavoite on yksinkertainen – horjuttaa luottamusta.

Erityisen huolestuttavaa on se, että nämä kaksi ilmiötä tukevat toisiaan. Kun luottamus yhteiskuntaan heikkenee, ihmiset ovat alttiimpia huijauksille. Ja kun huijaukset leviävät, ne vahvistavat tunnetta siitä, että mikään ei ole enää turvallista. Tämä kierre on tunnistettava ajoissa.

Suomessa lähtökohdat ovat edelleen hyvät. Luottamus viranomaisiin on kansainvälisesti poikkeuksellisen korkealla, ja digitaalinen osaaminen on vahvaa. Mutta juuri siksi olemme myös houkutteleva kohde. Hyvin toimiva, digitaalinen yhteiskunta tarjoaa laajan “hyökkäyspinnan”.

Mitä siis pitäisi tehdä?

Ensinnäkin, jokaisen suomalaisen on päivitettävä oma ajattelumallinsa. Verkossa ei voi enää toimia oletuksella, että viesti on totta, jos se näyttää uskottavalta. Päinvastoin: mitä uskottavampi viesti, sitä kriittisemmin siihen tulisi suhtautua. Kiire, tunteet ja auktoriteetin vaikutelma ovat huijarin tärkeimmät työkalut.

Toiseksi, perusasiat kuntoon. Kaksivaiheinen tunnistautuminen, vahvat ja yksilölliset salasanat sekä ohjelmistojen ajantasaisuus eivät ole teknisiä yksityiskohtia, vaan kansalaistaitoja. Ne muodostavat ensimmäisen suojakerroksen, joka estää suuren osan hyökkäyksistä.

Kolmanneksi, tiedon tarkistaminen on tehtävä helpoksi tavaksi. Jos viesti herättää voimakkaan reaktion – pelkoa, vihaa tai kiireen tunnetta – pysähdy. Tarkista lähde. Etsi sama tieto useammasta luotettavasta paikasta. Yksi minuutti voi säästää paljon.

Neljänneksi, meidän on puhuttava näistä ilmiöistä enemmän. Hiljaisuus hyödyttää vain rikollisia ja vaikuttajia. Kun huijauksista kerrotaan avoimesti, niiden teho heikkenee. Kun informaatiovaikuttaminen tunnistetaan, sen vaikutus pienenee.

Lopuksi on syytä ymmärtää, että kyse ei ole vain yksilön ongelmasta. Verkkohuijaukset ja informaatiovaikuttaminen ovat osa laajempaa turvallisuusympäristön muutosta. Niillä voidaan rahoittaa rikollisuutta, mutta myös testata yhteiskunnan kestävyyttä ja luottamusta. Tässä mielessä jokainen klikkaus ja jokainen jaettu viesti on osa suurempaa kokonaisuutta.

Turvallisuus ei synny pelkästään viranomaisten toiminnasta, vaan arjen valinnoista. Juuri nyt tärkein kysymys ei ole, kohtaammeko näitä ilmiöitä vaan miten hyvin olemme niihin varautuneet. Siihen me voimme jokainen vaikuttaa.