Saitko tällaisen viestin Facebookissa? Tilisi voidaan kaapata

Metan Messenger-viestisovelluksessa leviää katala huijaus. Huijauksesta varoittavat muun muassa liikenna- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus ja tietoturva-asiantuntija Risto Linturi Facebook-palvelussa. Messenger tunnetaan yleisesti Facebookin pikaviestisovelluksena.

Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan huijaukset ovat yleistyneet voimakkaasti viime päivien aikana.

Huijaus noudattelee samaa kaavaa. Ensin henkilö saa yksityisviestin, jonka lähettäjäksi on nimetty ”Meta AI” tai ”Meta Protection AI” tai muu vastaava taho. Viestissä väitetään, että käyttäjän tili suljetaan mikäli hän ei vahvista jotain tiettyä pyyntöä.

Viestissä mainittu ”vahvistus” edellyttää kirjautumista ja mahdollisesti pin-koodin antamista. Tässä kohtaa moni käyttäjä astuu ansaan, jossa hänen käyttäjätunnuksensa päätyvät huijareiden haltuun.

– Vahvistus avaa pääsyn tiliinne huijarille, joka sitten varastaa tilinne, muuttaa sen nimen ja käyttää sitä jatkolevitykseen, Risto Linturi varoittaa.

– En ole tutkinut, vaarantuuko mikään muu, mutta tämän tyyppisissä pahimmillaan menee paljon rahaakin huijareille, ja siksi he näitä tehtailevat. Aluksi toki rakentavat suuren määrän hyökkäystilejä, jossa vaiheessa tämä huijaus toivottavasti vielä on, hän jatkaa.

Tuoreen Meta AI-huijauksen lisäksi liikkeellä on lukuisia muitakin huijauksia, joiden tavoitteena on ihmisten sometilien tai pankkitunnusten kalastelu. Usein huijauksia tehdään tunnettujen ja luotettujen toimijoiden, kuten pankkien ja viranomaisten nimissä.