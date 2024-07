Saitko siivottoman vuokra-asunnon? Toimi näin

Vuokralainen voi uuteen asuntoon muuttaessa törmätä tilanteeseen, jossa hänen vastaanottamansa asunto ei olekaan riittävässä kunnossa sisäänmuuttamiselle. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, jossa edellinen asukas on jättänyt loppusiivouksen suorittamatta tai asunto on muuten siivottomassa kunnossa.

Vuokralaisten edunvalvontaa suorittava Vuokralaiset ry muistuttaa tiedotteessa, että vuokralaisella on oikeus saada hallintaansa siisti ja moitteeton asunto. Vuokranantajan velvollisuutena on varmistaa, että asunto on kunnossa ja valmiina uudelle vuokralaiselle.

Jos huoneisto on siivoton sisään muutettaessa, järjestö suosittelee seuraavia toimenpiteitä:

– Ota välittömästi yhteyttä vuokranantajaan tai huoltoyhtiöön ja kerro tilanteesta. Kuvaile selvästi, mitkä tilat tarvitsevat puhdistusta. Älä ryhdy itse pitkäkestoiseen siivoukseen ensimmäisenä toimenpiteenä.

– Neuvottele vuokranantajan kanssa parhaasta tavasta hoitaa asunnon siivous. Pienimuotoinen siivous saattaa olla järkevintä tehdä itse ja sopia sen korvaamisesta. Kuluttajariitalautakunta on linjannut oman työn arvoksi 20 euroa tunnilta, joten tämä voi toimia hyvänä lähtökohtana neuvottelulle.

– Jos asunto vaatii suurempaa siivousta, kannattaa sopia vuokranantajan kanssa siivouspalvelun käytöstä. Tässä tapauksessa vuokranantaja vastaa siivouspalvelun tilaamisesta ja laskutuksesta.

– Mikäli huoneiston kunto on siivoamattomuuden vuoksi kohtuuttoman huono, älä ota sitä vastaan. Sovi vuokran maksamisen aloittamisesta vasta sitten, kun voit saada asunnon siistinä haltuusi.

– Ota valokuvia tiloista tai pinnoista, jotka vaativat siivousta. Huolehdi siitä, että kuvat ovat laadukkaita ja aseta tarvittaessa kuvaan mukaan vaikkapa viivoitin mittasuhdetta osoittamaan. Mikäli tilanne riitautuu, voit kuvien avulla todistaa asunnon kunnon esimerkiksi kuluttajariitalautakunnalle.

