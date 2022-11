Sairaudet leviävät mobilisoitujen venäläisten joukossa Valko-Venäjällä

Syynä on heikko hygienia, kertoo Ukrainan puolustusministeriön tiedusteluosasto Ukrinformin mukaan.

Ukrainan tiedustelupalvelun mukaan Venäjän asevoimien yksiköt, jotka koostuvat pääosin niin sanotuista ”osittain mobilisoituduista” miehistä, jatkavat siirtymistä Valko-Venäjälle. Heidän päätehtävänään on venäläisjoukkojen materiaalisen tukikohdan ja sijoituspaikkojen valmistelu.

– Värvätyt joutuvat asumaan sopimattomissa olosuhteissa, enimmäkseen pellolla teltoissa ilman kunnollisia saniteettimahdollisuuksia, tiedustelupalvelu jatkaa.

– Näiden sotilaiden joukossa on puhjennut laajasti erilaisia tauteja. Suurin osa niistä on hengitystiesairauksia, kuten keuhkoputkentulehdus, kurkkukipu, keuhkokuume ja astma sekä ruoansulatuskanavan infektioita. Sairauksien mittakaava on sellainen, että valkovenäläiset lääkärit eivät niistä selviydy, joten sotilas- ja mobilisoituja lääkäreitä lähetetään kiireellisesti Venäjältä Valko-Venäjälle, tiedustelupalvelu sanoo.

Ukrainan tiedustelun mukaan jännitteet kahden maan armeijojen välillä ovat kasvamassa Valko-Venäjällä.

– Monet konfliktitilanteet johtuvat Venäjän armeijan halveksivasta asenteesta valkovenäläisiä kohtaan. Valko-Venäjän sotilaspoliisi ei pysty hillitsemään venäläisiä.

– Valko-Venäjän vanhempien upseereiden rivipalvelusmiesten valituksiin perustuvat raportit osoittavat venäläisten käyttävän halventavia ilmaisuja – erityisesti etnisiä loukkauksia – ja käyttäytymistä valkovenäläisiä kohtaan. Tapausten määrä kasvaa nopeasti, mikä johtaa jännitteiden hallitsemattomaan kärjistymiseen, tiedustelu raportoi.