Sähkön hinnassa jyrkkä piikki

Pörssisähkön hinta nousee maanantaina kuluvan vuoden ennätystasolle.
Pörssisähkö maksaa aamuyhdeksältä yli 55 senttiä kilowattitunnilta. Kallein hetki on kello 07.45-08.00, jolloin hintaa kertyy 61,23 senttiä.
Hinta pysyy yli 50 sentissä kello 17:ään asti ja on vielä iltayhdeksältä reilut 30 senttiä kilowattitunnilta.
Keskihinta maanantaina on 38,15 senttiä ja kallein tuntihinta kello 12–13 välillä 55,95 c/kWh
Tammikuussa sähkön keskihinta oli 14,7 senttiä kilowattitunnilta eli kaksinkertainen viimevuotiseen nähden. Tilanteeseen vaikuttavat kovan pakkasen ohella tyyni sää ja monien tuulivoimaloiden jäätyminen.
Ilmatieteen laitoksen mukaan viime yö oli maan länsi- ja keskiosassa sekä Kainuussa laajalti kuluvan talven kylmin.
Usealla havaintoasemalla mitattiin -30 asteen lukemia. Sää jatkuu laajoilla alueilla selkeänä, mutta päivällä aurinko lämmittää aamun kylmiä lukemia 5–10 asteen verran.
Ilmatieteen laitos on antanut suureen osaan maata varoituksen kireästä pakkasesta. Kylmärasitus haittaa toimintaa ulkona ja monet erilaisia kroonisia sairauksia potevat oireilevat tavallista enemmän. Kovat pakkaset lisäävät myös putkirikkojen riskiä.