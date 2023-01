Sähkön hinnannousu ei heikentänyt sähköautojen kysyntää

Sähkön kohonnut hinta ei heikentänyt sähköautojen kysyntää, ilmenee tuoreista tilastoista.

Vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä Suomessa ensirekisteröidyistä henkilöautoista 45 prosenttia oli sähköllä ladattavia. Pelkästään sähköllä toimivien akkusähköautojen osuus ensirekisteröinneistä oli 25 prosenttia.

Samaan aikaan pelkillä fossiilisilla polttoaineilla kulkevien autojen osuus on laskenut ennätyksellisen alas. Vuonna 2015 rekisteröidyistä autoista 96 prosenttia kulki perinteisellä polttomoottorilla, vuoden 2022 aikana niiden vastaava osuus laski noin kolmeenkymmeneen prosenttiin. Koko vuoden 2022 ensirekisteröinneistä Suomessa 37,6 prosenttia oli sähköllä ladattavia.

– Sähköön siirtyminen liikenteen energialähteenä on tärkein yksittäinen keino vähentää tieliikenteen päästöjä, toteaa Energiateollisuus ry:n sähköverkkoasiantuntija Tuukka Heikkilä tiedotteessa.

– On ilahduttavaa, että sähkön korkea hinta ei ole säikäyttänyt uusien autojen ostajia. Suomalainen sähkö on niin vähäpäästöistä, että tässä on liikenteen puolella tuloillaan todellinen ilmastoteko, Heikkilä jatkaa.

Energiateollisuuden mukaan sähköautojen osuus voisi olla vielä paljon suurempi, mutta päättynyttä vuotta leimasi maailmanlaajuinen komponenttipula. Lisäksi autojen hankintahinnat ovat keskimäärin nousseet, ja hinnannousu, yhdistettynä taantuman pelkoon, heikentää innokkuutta hankkia uusi auto.

Komponenttipula on näkynyt myös autojen varustetasoissa, joista on jouduttu tinkimään.

– Sähköllä ladattavien autojen ensirekisteröinnit kertovat lähinnä siitä, miten paljon autoja on saatu tuotettua. Kasvupotentiaalia on, ihmiset todella haluavat sähköistää omaa liikkumistaan ja samalla vähentää sekä polttoainekustannuksia, että päästöjä, Heikkilä toteaa.

Huomattavaa ensirekisteröinneissä on, että kaikesta huolimatta sähköllä ladattavien osuus hipoi joulukuussa 50 prosentin rajaa. Viime vuoteen verrattuna ladattavien hybridien osuus on pienentynyt ja pelkästään sähköllä toimivien akkusähköautojen osuus kasvanut.

