Autojen ensirekisteröinnit historiallisen matalalla tasolla

Pitkittynyt ja moniin tuoteosiin laajentunut komponenttipula jarrutti rekisteröintien määrää ja erityisesti henkilöautomarkkinassa rekisteröintien määrä jäi historiallisen alas, kertoo Autoalan Tiedotuskeskus.

Talouden synkentyneet näkymät, kasvava korkotaso ja inflaatio sekä heikentynyt ostovoima leikkasivat uusien autojen tilauksia syksyn ja alkutalven aikaan. Myös käytettyjen henkilöautojen markkina jäi viime vuosien luvuista.

Uusia henkilöautoja rekisteröitiin vuonna 2022 yhteensä 81 698, joka on 17,0 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Joulukuussa rekisteröitiin 6 186 uutta henkilöautoa. Määrä on 5,3 prosenttia vuoden 2021 ja 16,7 prosenttia viiden vuoden keskimääräistä joulukuun lukemaa pienempi.

Henkilöautojen rekisteröintien määrä on poikkeuksellisen alhainen – tätä alempaa lukua etsiessään rekisteröintien aikasarjaa on selattava aina vuoteen 1995 asti, jolloin rekisteröitiin hieman alle 80 000 uutta henkilöautoa.

Keskimäärin 2000-luvulla on ensirekisteröity noin 120 000 uutta autoa vuosittain. Uusien autojen tilauskanta on vuosien 2021 ja 2022 aikana kasvanut moninkertaiseksi tuotantovaikeuksien takia. Komponenttipulan varjostama autojen tuotantotilanne ei vielä viime vuonna mahdollistanut vahvan tilauskannan purkautumista normaaliin tasoonsa.

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin viime vuonna yhteensä 11 192, joka jää 13,2 prosenttia vuoden 2021 lukemista. Pakettiautoja on 2000-luvulla rekisteröity vuosittain keskimäärin 13 300.

Vaihtoautokauppa jarrutti viime vuonna selvästi

Käytettyjen henkilö- ja pakettiautojen kauppa kääntyi viime vuoden aikana laskuun kahden kasvuvuoden jälkeen. Käytettyjen autojen kaupassa liikkui yhteensä noin 570 000 henkilöautoa, mikä on noin 11 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021.

Autoliikkeiden kautta kulki noin 290 000 käytettyä henkilöautoa, mikä on noin 9,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021. Vuosi 2022 poikkesi selvästi edeltäjistään, sillä vuonna 2021 autoliikkeiden käytettyjen autojen kauppa kasvoi noin 4,7 prosenttia ja vuonna 2020 noin 2,9 prosenttia edelliseen vuoteen nähden.

Sähköautojen kysyntä vaihteli

Täyssähköautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvoi viime vuonna noin 17,8 prosenttiin, kun vielä vuonna 2021 osuus oli 10,3 prosenttia. Ladattavien hybridien osuus on tasaantumassa noin viidenneksen osuuteen kaikista ensirekisteröinneistä – niiden osuus oli viime vuonna noin 19,8 prosenttia ja vuonna 2021 noin 20,5 prosenttia.

Ei-ladattavien hybridivoimalinjojen osuus oli viime vuonna lähes 32 prosenttia. Perinteisten bensiiniautojen osuus ensirekisteröinneistä oli viime vuonna noin 23,6 prosenttia ja dieselautojen 6,6 prosenttia. Jos dieselautojen osuuteen lasketaan myös dieselkäyttöiset kevythybridit, dieselautojen osuus kasvaa noin 8,6 prosenttiin henkilöautojen rekisteröinneistä.

Joulukuussa Suomessa ensirekisteröitiin ennätysmäärä täyssähköautoja, osuus kasvoi lähes 30 prosenttiin.

Autolan mukaan täyssähköautojen rekisteröinneissä on viime vuosina ollut selvä vuodenvaihteen piikki, sillä ajoneuvovalmistajilla on tarvetta vähentää markkinoille saattamiensa autojen keskipäästöä suuntaamalla tuotantoa ja toimituksia vielä kuluvan vuoden puolelle ja lisäksi paisuneessa tilauskannassa on paljon viime ja tänä vuonna tilattuja toimitustaan odottavia täyssähköautoja.

Sähköautojen kysyntä kasvoi Suomessa nopeasti syksyn 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana. Kysynnän kasvua siivittivät uudet sähköautomallistot, hankintakannusteet sekä bensiinin ja dieselin nopeasti noussut hintataso.