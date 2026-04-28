Sähköautot päätyvät Kiinassa romuksi jo muutamassa vuodessa

Kiinassa sähköautoja romutetaan usein jo kahden tai kolmen vuoden käytön jälkeen, kertoo T-Online.

Autoista on samalla tulossa lyhytikäisiä kulutustavaroita. Erityisesti akku- ja ohjelmistotekniikka kehittyvät niin nopeasti, että vanhat mallit jäävät nopeasti jälkeen.

Konsulttiyhtiö AlixPartnersin Xing Zhoun mukaan teknologinen kehitys on autoteollisuuden perinteisiä syklejä nopeampaa. Tämän seurauksena jo pari vuotta vanhaa sähköautoa pidetään Kiinassa helposti vanhentuneena.

Hintakilpailu kiihdyttää romutusta. Yksinkertaisen sähköauton valmistuskustannus voi olla alle 20 000 euroa, mutta akun vaihto maksaa noin 10 000 euroa. Korjaaminen ei usein ole taloudellisesti järkevää.

Omistajat päätyvät siksi ostamaan uuden auton vanhan korjaamisen sijaan. Koska käytettyjen autojen markkina on heikko ja leasing harvinaista, käytöstä poistettuja autoja kertyy laajoille varastoalueille. Kiinan valtio ei ole puuttunut kehitykseen, vaan antaa markkinoiden ohjata suuntaa.

Sähköautojen hinnat ovat laskeneet polttomoottoriautoja alemmalle tasolle, ja valmistajat optimoivat tuotantonsa tiukasti hintakilpailun ehdoilla.

Alan asiantuntijat arvioivat kovan hintapaineen johtavan lähivuosina markkinoiden karsintaan, jossa moni valmistaja katoaa.

Euroopassa vastaavaa kehitystä pidetään epätodennäköisenä ainakin toistaiseksi, sillä korkeammat hinnat ja vahvempi kestävyyspainotus hidastavat muutosta.