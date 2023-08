Sähköautojen kysyntä laantui viime vuoden huipusta

Heinäkuussa rekisteröitiin 6 397 uutta henkilöautoa, mikä on 16,2 prosenttia enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Tammi-heinäkuussa on rekisteröity yhteensä 53 274 henkilöautoa, joka on 8,7 prosenttia viime vuotta enemmän.

Ensirekisteröintien kasvu johtuu komponenttipulan aiheuttaman korkeaksi kasvaneen tilauskannan purkautumisesta. Uusia tilauksia on tänä vuonna tehty noin puolet tavanomaista vähemmän.

Heinäkuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista 26,6 prosenttia oli täyssähköautoja. Osuus jää selvästi alkuvuoden korkeista lukemista, sillä tammi-kesäkuun rekisteröinneistä noin kolmannes oli täyssähköautoja.

Täyssähköautojen osuutta alkuvuonna kasvattivat vuosina 2021–2022 tilatut sähköautot, joiden toimitusajat ovat olleet komponenttipulan takia poikkeuksellisen pitkiä.

– Sähköautojen kysyntä kasvoi viime vuoden keväällä ja kesällä ennätyslukemiin, kun bensiinin ja dieselin hinta kohosi poikkeuksellisen korkeaksi, kertoo tiedotteessa toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

– Sähkön raju hinnannousu leikkasi sähköautojen kysyntää viime vuoden elokuun jälkeen. Vaikka sähkön hinta on laskenut selvästi viime vuoden ennätyslukemista, sähköautojen kysyntä ei ole vielä palautunut aiemmalle kasvu-uralle. Uusien autojen kysyntä on vähentynyt talouden taantuman ja Euroopan Keskuspankin korkopolitiikan vuoksi.

Ladattavien hybridien osuus henkilöautojen rekisteröinneistä kasvoi heinäkuussa 25,5 prosenttiin. Ladattavien autojen osuus oli näin ollen heinäkuussakin alkuvuoden tapaan hieman yli puolet rekisteröinneistä, vaikka täyssähköautojen osuus rekisteröinneistä pienenikin. Ladattavien hybridien osuus rekisteröinneistä on alkuvuoden aikana ollut noin 20 prosenttia.

– Täyssähköisten henkilöautojen hankintatuen päättyminen viime vuoden vaihteessa osui uusien autojen kysyntäkehityksen kannalta huonoon ajankohtaan, sillä taantuma ja korkojen nousu ovat vähentäneet uusien autojen kauppaa tänä vuonna poikkeuksellisen paljon, kertoo toimitusjohtaja Tero Lausala Autoalan Keskusliitosta tiedotteessa.

Lausalan mukaan hankintatuen jatkamiselle ja hankintakannusteiden uudistamiselle olisi uudella hallituskaudella tarvetta.

Käytettyjen autojen kauppa oli heinäkuussa vireää. Autoliikkeiden käytettyjen autojen kauppojen määrä oli noin 11 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Vaihtoautokauppaa on autoliikkeissä tammi-heinäkuussa käyty noin 5,4 prosenttia vilkkaammin kuin viime vuonna.

Pakettiautoja ensirekisteröitiin heinäkuussa 667, kuorma-autoja 262. Pakettiautoista 14,8 prosenttia oli sähköpakettiautoja. Myös kuorma-autokannassa sähköautojen rekisteröintimäärät ovat kasvusuunnassa, vaikka määrät ovat vielä pieniä.

Viime vuoden alussa käynnistyneet sähkö- ja kaasukäyttöisten kuorma- ja pakettiautojen hankintatuet ovat nopeuttaneet tavara-autojen käyttövoimamurrosta. Koko autokannassa on tällä hetkellä vasta noin 2 500 sähköpakettiautoa ja hieman alle 50 sähkökuorma-autoa.