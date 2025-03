Sadat lennokit ilmassa – Moskovaan massiivinen isku

Ukraina on toteuttanut laajan räjähdelennokki-iskun useille eri alueille Venäjällä.

Ilmatorjunnan kerrotaan tuhonneen yön ja aamun aikana 337 droonia yhteensä kymmenen alueen yllä. Telegraph-lehden mukaan kyseessä on suurin Ukrainan lennokki-isku kolmeen vuoteen.

Yli 120 droonia tuhottiin Kurskin alueen ja 91 Moskovan yllä. Muita kohteita olivat muun muassa Belgorod, Brjansk, Voronezh, Kaluga ja Rjazan.

Useiden rakennusten kerrotaan vaurioituneen Moskovassa. Sosiaalisessa mediassa julkaistiin videoita räjähdyksistä kaupunkialueella.

Ainakin yksi henkilö sai surmansa Moskovassa. Pelastuslaitos on sammuttanut tulipaloja eri puolilla pääkaupunkia. Lennot ja junayhteydet jouduttiin keskeyttämään tilapäisesti.

– Tänään kello neljä aamulla massiivinen droonihyökäkys alkoi Moskovassa ja Moskovan alueella, kuvernööri Andrei Vorobjov kirjoittaa Telegramissa.

Tiistaina on määrä jatkaa Ukrainan ja Yhdysvaltain välisiä neuvotteluita Saudi-Arabiassa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio arvioi, että Ukrianan olisi luovutettava maa-alueita Venäjälle osana tulevaa rauhansopimusta.

Ukrainian drones approached the capital of Russia, Moscow, tonight. Russian air defenses have been activated in Moscow Oblast to repel the attack.

Temporary restrictions introduced at the Zhukovsky and Domodedovo International Airport – take offs and arrivals on hold. pic.twitter.com/l95w8cF9aa

