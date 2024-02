Sadan metrin pakoväylä: Verinen vetäytyminen neuvostobunkkerista onnistui vain täpärästi

Ukrainan asevoimat teki viime viikolla taktisen vetäytymisen Donetskin alueella sijaitsevasta Avdijivkan kaupungista, joka oli ollut venäläisjoukkojen kiivaiden hyökkäysten kohteena viime vuoden lokakuusta asti.

Vetäytyminen pystyttiin lopulta järjestämään ilmeisesti kohtuullisen hyvässä järjestyksessä. Ukrainan kannalta suurimpana riskinä oli kokeneiden yksiköiden menettäminen mahdollisessa saarrostuksessa.

Tulitaisteluista irtautuminen oli erityisen haastavaa kaupungin eteläpuolella sijaitsevassa vanhassa neuvostoaikaisessa ilmavoimien bunkkerikompleksissa, jota Ukraina oli pitänyt hallussaan vuodesta 2014 lähtien. Zeniitiksi kutsuttu asema oli osoittautunut erittäin vahvaksi puolustuslinnakkeeksi.

Viimeisten joukossa Zeniitistä vetäytynyt ukrainalaissotilas Oleh kertoo Kyiv Independent -lehdelle saaneensa määräyksen jättää haavoittuneet taakse. Evakuointia ei pystytty järjestämään.

Sotilas lähti bunkkerista 15. helmikuuta aamukuuden tienoilla pienen ryhmän kanssa. Matkaa Avdijivkan keskustaan oli 2,5 kilometriä. Zeniitti oli tuolloin lähes saarroksissa, sillä sen huoltotie oli vain 120 metrin levyinen väylä lähestyvien venäläisjoukkojen välissä.

– Meidän vain jätettiin sinne. Puolustimme [Zeniitin linnaketta] loppuun asti, Oleh sanoo.

Ukrainan asevoimien uusi komentaja Oleksandr Syrskyi ilmoitti vetäytymisestä lauantaina 17. helmikuuta. Arvostelijoiden mukaan joukot olisi pitänyt vetää alueelta jo aiemmin. Monet ukrainalaissotilaat joutuivat pakenemaan jalan raskaan tykistötulen alla.

Kaupunkia puolustanut 110. mekanisoitu prikaati oli uupunut kuukausia kestäneiden intensiivisten taisteluiden jälkeen. Osa länsimaisista asiantuntijoista vertasi taistelua vuosi sitten käytyyn Bahmutin ”lihamyllyyn”, joka aiheutti raskaita tappioita myös puolustajille.

Zeniittiä puolustaneet sotilaat joutuivat säännöstelemään ammuksia, ruokaa ja vettä jo tammikuussa. Puolentoista litran vesipullon piti riittää kolmelle henkilölle neljäksi vuorokaudeksi. Bunkkerialuetta moukaroitiin jatkuvasti Venäjän lentokoneiden pudottamilla liitopommeilla.

Sotilasjohto määräsi lopulta Zeniitin puolustajat vetäytymään kohti Avdijivkaa omin neuvoin. Määräys saapui iltayhdeksältä tiistaina 13. helmikuuta. Osa pakeni pienissä ryhmissä ja osa jäi viivyttämään venäläisjoukkoja. Monet kuolivat tai haavoittuivat vetäytymisen aikana.

– Me suojasimme omiamme ja pidimme kiinni puolustuksesta, kun muut yrittivät vetäytyä. Mutta heitä pommitettiin tykistöllä, se oli käsittämätöntä, Oleh sanoo.

Prikaatin tiedottajan mukaan Zeniitistä vetäytyviä sotilaita ohjattiin lennokkien avulla Avdijivkaan ja sitten varsinaiselle evakuointipisteelle. Oleh arvioi, että hänen komppaniastaan korkeintaan 40 prosenttia selvisi pois hengissä.

Etenevät venäläisjoukot syyllistyivät jälleen sotarikoksiin teloittamalla Zeniittiin jääneet kuusi haavoittunutta. Ukrainan asevoimien mukaan Venäjä oli aiemmin hyväksynyt sopimuksen, jonka mukaan molemmat evakuoisivat vastapuolen haavoittuneet.

